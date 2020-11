Volgens Jenson Button kunnen slechts drie coureurs Hamilton bedreigen

Lewis Hamilton kan in Turkije een zevenvoudig wereldkampioen worden en dat met nog vier races te gaan. Hij wordt net zoals vorig jaar niet echt uitgedaagd door Valtteri Bottas. Volgens Jenson Button kunnen slechts drie coureurs de zesvoudig wereldkampioen bedreigen, mits ze gelijke middelen hebben.

Volgens de wereldkampioen van 2009 bedreigt Bottas Hamilton te weinig. “Lewis heeft iemand nodig die hem kan uitdagen. Ik zie ook wel dat Valtteri hem steeds vaker uitdaagt in de kwalificaties, maar in de races komt hij snelheid tekort”, vertelt Button aan Motorsport.

Volgens de Brit kunnen slechts drie coureurs Hamilton uitdagen. “Max Verstappen, Charles Leclerc en Daniel Ricciardo. George Russell is er nog niet klaar voor”, oordeelt de Brit.

Volgens de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar zou met name Ricciardo het Hamilton erg lastig maken. “Hij kan Hamilton echt pijn doen. Ricciardo is snel, goedlachs en down to earth. Veel coureurs zouden dat moeilijk vinden”, denkt de oud McLaren-coureur.

