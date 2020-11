Formule 1 geeft update over voortgang duurzaamheidsplannen

De Formule 1 heeft een update gegeven over de voortgang van de in 2019 aangekondigde duurzaamheidsplannen. De sport wil vanaf 2030 volledig klimaatneutraal zijn en heeft in 2020 al de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Zo heeft de Formule 1 drie sterren gekregen voor het Environmental Accreditation Programme van de FIA, het hoogst haalbare.

Ondanks de coronacrisis en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan heeft de Formule 1 een aantal stappen gezet richting het uiteindelijke doel om klimaatneutraal te zijn. Zo heeft de Formule 1 een groep opgericht F1- en FIA-personeel dat een motorformule voor de toekomst moet ontwikkelen dat gebaseerd is op duurzame brandstoffen. “Hoewel de koolstofvoetafdruk van de auto’s een zeer klein percentage is van de totale CO2-voetafdruk van de Formule 1 als sport (0,7%), is het belangrijk dat het meest visuele deel van onze sport duurzaam is en echte voordelen kan hebben. Het doel is een motor van de volgende generatie die hybride technologie combineert met duurzame brandstoffen”, valt in de update te lezen.

De Formule 1 heeft ook drie sterren voor het Environmental Accreditation Programme van de FIA gekregen, het hoogst haalbare. “Dat betekent dat de Formule 1 de beste praktijken en toewijding toont om continue verbetering te zoeken door de implementatie van een milieubeheersysteem.”

Minder vracht

Daarnaast heeft de Formule 1 in reactie op het Covid-19-virus een tweejaren plan versneld om uitzendingen op afstand te leveren, wat nu in slechts acht weken geregeld werd. De Formule 1 is overgestapt van een centraal uitzendcentrum op het circuit naar een kleiner Event Technical Centre dat zich op het circuit bevindt, terwijl een ander deel in het Verenigd Koninkrijk bij het Remote Technical Centre werkt. Daarmee is het aantal reizende werknemers met 36 procent afgenomen en ook is het vracht met 34 procent afgenomen.

“Dit heeft ervoor gezorgd dat er ongeveer 70 ton vracht minder naar elke race wordt vervoerd, wat een grote impact heeft gehad op onze logistieke uitstoot gedurende een heel seizoen – iets dat we in de toekomst zullen blijven verbeteren”, is de toelichting van de Formule 1 in de update. “We streven naar verdere vermindering van onze wereldwijde uitstoot door vracht.”

De Formule 1 ontvangt daarnaast alleen nog energie uit hernieuwbare bronnen door de stroomovereenkomsten die het heeft getekend voor alle kantoren. Tenslotte heeft de Formule 1 ook zijn handtekening gezet onder het Sports for Climate Action Framework van de Verenigde Naties, dat vereist dat “alle leden systematische inspanningen leveren om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; algemene klimaatimpact verminderen; onderwijzen voor klimaatactie; bevorderen van duurzame en verantwoorde consumptie en pleiten voor klimaatactie door middel van communicatie. De plannen van de Formule 1 om in 2030 netto koolstofvrij te zijn, voldoen aan al deze eisen.”

