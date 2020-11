Ferrari-teambaas Binotto slaat GP Turkije over

Ferrari zal het in Turkije zonder teambaas Mattia Binotto moeten doen nu de Italiaan heeft besloten om Italië te blijven, zo heeft Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, bekendgemaakt. De Fransman zal de taken overnemen van Binotto, die in Maranello het team in de fabriek zal bijstaan.

Binotto gaf eerder al een hint dat hij de Turkse GP aan zich voorbij zou laten gaan en de sportief directeur van Ferrari, Laurent Mekies, heeft inderdaad bevestigd dat de teambaas in Italië blijft. “Mattia heeft zijn rol altijd op een innovatieve manier benaderd, in een poging om buiten de gebaande paden te denken”, zegt Mekies. “Hij heeft een werkwijze bedacht die de flexibiliteit biedt om de prioriteiten zo efficiënt mogelijk te beheren. Deze aanpak had hij al aangenomen toen hij technisch directeur was en heeft het nu nog meer toegepast als teambaas.”

Lees ook: W Series reist in 2021 acht races af als supportklasse van Formule 1

“In eerste instantie lijkt het misschien vreemd om hem niet fysiek aanwezig te zien in de briefings of op de pitmuur, maar hij zal gebruik maken van alle huidige communicatietechnologieën zodat zijn stem en input voor iedereen luid en duidelijk zullen zijn, zowel binnen als buiten het team”, aldus Mekies.

Mattia Binotto gaf in het Grand Prix-weekend van Imola al te kennen dat er een mogelijkheid zou zijn dat hij races aan zich voorbij zou laten gaan. “Ik denk inderdaad niet dat ik dan nog bij elke race aanwezig zal zijn”, werd hij destijds geciteerd door Motorsport-Total. “Ik ben immers verantwoordelijk voor het hele team Ferrari. Natuurlijk zijn raceweekends zeer belangrijk, maar dat geldt ook voor het managen van het team in geheel. Het is voor mij daarbij belangrijk een balans te vinden tussen het raceteam en het werk op de fabriek.”

Lees ook: Red Bull-junior Jüri Vips reservecoureur voor Red Bull en Alpha Tauri in Turkije

Met een steeds uitdijende kalender sloot Binotto ook niet uit dat het in 2021 een paar keer zal gebeuren dat hij races zal overslaan. Mekies zal in de tussentijd de taken van Binotto langs het circuit overnemen. Het is niet voor het eerst dat een teambaas vrijwillig een Grand Prix-weekend aan zich voorbij laat gaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff sloeg in 2019 de Braziliaanse Grand Prix over om zich te kunnen richten op ‘andere open onderwerpen’.

Ferrari is in Turkije niet het enige team dat het zonder teambaas moet doen: Williams-teambaas Simon Roberts werd positief getest op het coronavirus en zal de Turkse Grand Prix moeten overslaan.

Lees ook: Williams zonder teambaas in Turkije na coronabesmetting