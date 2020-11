W Series reist in 2021 acht races af als supportklasse van Formule 1

De W Series zal in 2021 acht keer met de Formule 1 meereizen als supportklasse. De raceklasse, met alleen maar vrouwelijke coureurs, is daarmee een nieuwe supportklasse in het voorprogramma van de Formule 1 nadat de Formule 2 en Formule 3 besloten om races te verdelen. Het is nog niet bekend bij welke races de W Series aanwezig zal zijn.

De bekende supportklassen van de Formule 1, de Formule 2 en de Formule 3, hebben vanuit economische overwegingen besloten om in 2021 de races te splitsen tussen de twee klassen, waardoor de Formule 2 acht keer de supportklasse zal zijn en de Formule 3 zeven keer. Hierdoor bleef er wel nog ruimte over voor een andere supportklasse en die heeft de Formule 1 in de W Series gevonden. Deze raceklasse, met alleen maar vrouwelijke coureurs, zal volgend jaar naar acht evenementen reizen, al is nog niet bekend welke races dit zullen zijn.

Lees ook: Weblog: De nieuwe F1-kalender is ongebreideld ongepast opportunisme ten top

“Na zo’n succesvol eerste seizoen (2019, red.), zijn we bij de W Series verheugd om samen te werken met de Formule 1 in 2021 en daarna”, zegt Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. “De Formule 1 is met enige marge ’s werelds belangrijkste autosportklasse, en toen we beloofden dat de W-serie in de toekomst groter en beter zou worden was de samenwerking met de Formule 1 altijd ons uiteindelijke doel.”

“Het lijdt geen twijfel dat, nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 wordt verreden, ons wereldwijde bereik, impact en invloed aanzienlijk zullen toenemen”, vervolgt Muir. “Alles wat de W-serie zo populair en succesvol maakte in 2019, blijft zo. De auto’s zullen identiek zijn, de races zullen spannend en competitief zijn en onze missie zal altijd zijn om de belangen en vooruitzichten van vrouwelijke coureurs te bevorderen. We willen dat de W-serie vermaakt, en dat zal ook gebeuren”, aldus Muir, die blij is dat de W Series nu ook een geldige raceklasse is om superlicentiepunten te verdienen. Zo’n superlicentie is verplicht om in de Formule 1 te mogen rijden.

Lees ook: Williams zonder teambaas in Turkije na coronabesmetting

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, vindt het belangrijk dat de W Series deze kans krijgt. “Het is een heel belangrijk moment voor ons om dit seizoen de W Series te verwelkomen als partners voor acht races”, zegt Brawn. “Ze zijn voor velen een lichtend voorbeeld geweest sinds ze in 2019 begonnen met racen. Wij geloven dat het ongelooflijk belangrijk is om iedereen de kans te geven om het hoogste niveau van onze sport te bereiken en hun samenwerking met de Formule 1 volgend seizoen toont onze vastberadenheid en toewijding om hun opwindende raceklasse te laten zien en het belang van het opbouwen van meer diversiteit in de sport”, aldus de Brit.

In 2019 was de W Series als supportklasse van de DTM te zien en zou dit jaar al in het voorprogramma van de Formule 1 in Mexico en Amerika te zien zijn geweest. Als gevolg van de coronacrisis werd echter besloten om het gehele seizoen 2020 uit te stellen.

Lees ook: Titelstrijd in Turkije: Met welk resultaat wordt Hamilton wereldkampioen?