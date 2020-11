Williams zonder teambaas in Turkije na coronabesmetting

Het team van Williams moet het dit weekend tijdens de Turkse Grand Prix zonder zijn leider Simon Roberts doen. De interim-teambaas is positief getest op COVID-19 en is dan ook niet afgereisd naar Istanbul, zo heeft Williams laten weten in een statement.

Opvallend is dat Roberts op maandag op initiatief van het team zelf ook is getest maar toen was de uitslag nog negatief. Toen hij vanochtend last kreeg van milde symptomen is Roberts nogmaals getest en bleek de uitslag alsnog positief. ”Simon voelt zich goed en zal 10 dagen in zelfisolatie gaan zoals de regels in Engeland voorschrijven. Hij zal het team op afstand helpen”, aldus het team.

Teammanager Dave Redding en ontwerpchef Adam Carter zullen ter plekke in Turkije de lakens uitdelen. Roberts is verder niet contact geweest met andere leden van het team en dus zal de equipe van Williams verder ongewijzigd.

Roberts is de eerste teambaas dit seizoen die positief test op COVID-19, Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, zoon en coureur Lance en ook Sergio Perez zijn voor zover de enige prominenten uit de paddock die niet door de test kwamen. Verder zijn er wel mondjesmaat mensen positief uit de test gekomen.

Personeel in de Formule 1 moet minstens elke vier dagen een coronatest doen en alleen met een negatief resultaat wordt toegang verleend tot de paddock. Door besmettingen snel op te sporen en direct in te grijpen, blijft de ‘bubbel’ beschermd.