Racing Point: ‘Stroll is vertrouwen kwijtgeraakt door coronabesmetting’

Het gaat de laatste paar races niet echt goed met Lance Stroll. De Canadees is sinds zijn podium op Monza niet meer in de punten geëindigd en had het lastig in Portugal en op Imola. De technisch directeur van Racing Point, Andy Green, weet waar het aan ligt. “Hij is zijn vertrouwen kwijtgeraakt door zijn coronabesmetting.”

Stroll miste door een coronabesmetting de Grand Prix van Eifel en maakte geen beste indruk op Portimão en op Imola. In Portugal had hij tijdens de tweede vrije training een aanvaring met Max Verstappen in bocht één en tijdens de race had hij een aanvaring met Lando Norris in dezelfde bocht en pakte hij geen punten. Op Imola ging het amper beter. Een vijftiende tijd in de kwalificatie en tijdens de race reed hij een monteur aan en pakte hij opnieuw geen punten. Andy Green weet waar het aan ligt.

“Hij mist vertrouwen en daar moeten we hem mee helpen. Ik denk dat het te maken heeft met zijn coronabesmetting. We hadden niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben”, vertelt Green aan F1i.

Hij suggereert ook dat Stroll nog steeds last heeft van een paar symptomen die aan het coronavirus verbonden zijn. “Ik heb gehoord dat het even kan duren voordat je helemaal genezen bent. Hij moet zijn vertrouwen terugwinnen en dan ben ik er zeker van dat hij weer beter gaat presteren”, aldus de technisch directeur van Racing Point.

