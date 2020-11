Brawn over pitstop die Pérez podium kostte: ‘Je kan niet altijd de juiste beslissing nemen’

Ross Brawn geeft Sergio Pérez gelijk. Volgens de F1-topman had de Mexicaan en niet Daniel Ricciardo op het podium kunnen staan als zijn team de juiste beslissing had genomen tijdens de safety car-periode. “Ze zullen er ongetwijfeld van leren.”

Sergio Pérez zat in de slotfase van de GP van Emilia-Romagna in een goed positie voor een podiumplek. Toen de safety car op de baan kwam na de crash van Max Verstappen, besloot Racing Point de Mexicaan te laten pitten voor vers rubber. Het was die beslissing die er volgens Pérez voor zorgde dat Daniel Ricciardo en niet hij met Hamilton en Bottas naar het podium mocht.

Lees ook: Pérez door extra pitstop niet op het podium: ‘We gaven een podium cadeau aan Ricciardo’

“Checo (Pérez, red.) is een coureur die buitengewoon goed met banden overweg kan”, legt Brawn uit, “dus als iemand met die banden het einde zou hebben kunnen halen terwijl hij zijn positie verdedigt, is hij het wel. Onthoud ook dat Imola een erg moeilijk circuit is om in te halen.”

Volgens de F1-topman zal Racing Point leren uit deze fout. “Ik ben er zeker van dat het team heel goed naar deze beslissing en de redenering erachter zal kijken. Ze zullen er ongetwijfeld van leren. De beslissingen die je tijdens de race neemt, zijn niet altijd de juiste. Ze hadden helden kunnen zijn”, besluit Brawn.

Lees ook: Ricciardo weer op het podium: “Het was een bizarre race’