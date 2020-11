Pérez door extra pitstop niet op het podium: ‘We gaven een podium cadeau aan Ricciardo’

Sergio Pérez leek op weg te zijn naar een stunt. De Mexicaan begon de race als elfde en lag na zijn pitstop vierde. Na de uitvalbeurt van Verstappen lag hij zelfs derde, maar Racing Point riep hem naar binnen en daardoor viel hij terug naar de zevende positie. Volgens de Mexicaan was het niet de juiste beslissing. “We hebben een podium weggegeven.”

“Het was een fantastische race. We waren snel en zaten in de positie om te vechten voor het podium, maar nu baal ik vooral”, vertelt de teleurgestelde Pérez aan Sky Sports.

De Mexicaan werd tijdens de safety car periode naar binnen geroepen voor een nieuw setje zachte banden. Daardoor viel hij terug naar de zevende positie en kon hij niet meer voor het podium vechten. “Het is moeilijk te accepteren. Ik heb nog niet met het team gesproken, maar ik snap het niet. Ze hebben er vast een reden voor, maar achteraf kan je alleen maar stellen dat ze een foute beslissing hebben gemaakt”, zegt de Racing Point-coureur.

“We hebben Ricciardo de derde plaats cadeau gegeven”, stelt hij. “En ze hebben ons ook nog ingehaald in het constructeurskampioenschap. Al met al een pijnlijke dag”, concludeert de Mexicaan.

