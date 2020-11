Bottas over schade: ‘Ik kon het brokstuk niet ontwijken’

Valtteri Bottas zegt dat hij tijdens de GP van Emilia-Romagna met aanzienlijke schade aan zijn W11 reed. De Fin raakte in de tweede ronde een brokstuk, waardoor de auto “lastig” was om te besturen. “Ik moest steeds over de grens pushen en dat leidde tot fouten. Erg jammer.”

Valtteri Bottas startte de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf P1 en wist die koppositie ook te verdedigen in de openingsfase. In de tweede ronde echter raakte de Fin in Tosa een brokstuk van de Ferrari van Sebastian Vettel, dat was achtergebleven na het contact met Kevin Magnussen in de openingsronde. De schade die Bottas opliep, had een grote invloed op de performance van zijn Mercedes. Dat stelt de Fin, die uiteindelijk als tweede over de finish kwam.

“Ja, ik denk dat dat vandaag een behoorlijk grote impact heeft gehad”, zegt Bottas. “Mijn start was goed, dat was een van de belangrijkste dingen om vandaag goed te doen. In de tweede ronde lag er in bocht zeven (Tosa, red.) plots een brokstuk. Ik kon het niet ontwijken”, doet de Fin zijn verhaal. “Ik zag het, dus ik mikte zo dat ik er met het midden van de auto over zou rijden, zodat ik er zeker niet overheen zou rijden met de banden. Het veroorzaakte duidelijk wat schade, waardoor de auto vrij lastig te besturen was.”

Ook met die schade wist Bottas Max Verstappen lang achter zich te houden, totdat hij in de laatste sector een fout maakte en even door het grind moest. “Ik deed echt mijn best om te voorkomen dat Max me inhaalde. Ik moest steeds over de grens pushen en dat leidde tot fouten. Erg jammer”, besluit de Fin.



Mercedes toonde na de race het brokstok op Twitter:

For anyone wondering, we just returned it to the red team next door. 🙏 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020



