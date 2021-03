Oud-kampioen Button is ‘klankbord en sparringpartner’ voor Williams-top

Jenson Button keert dit jaar als adviseur terug bij Williams, het team dat hem in 2000 zijn Formule 1-debuut gaf. De wereldkampioen van 2009 is in alle opzichten een welkome sparringpartner voor de teamleiding in Grove.

Dat maken teambaas Simon Roberts en CEO Jost Capito duidelijk in gesprek met Motorsport.com. “Het is geweldig om onze bevindingen met iemand van Jensons kaliber te delen”, zegt Capito. “Jenson is zeer professioneel, is wereldkampioen geweest en heeft in verschillende klassen geracet. Het is voor ons allemaal geweldig om hem als sparringpartner te hebben.”

Volgens Roberts draagt Button ‘in veel opzichten’ al zijn steentje bij, ondanks dat hij in Los Angeles woont en door de reisrestricties nog niet naar de fabriek in Grove kan komen. “Als het racen eenmaal begint en hij meer tijd heeft, komt hij ons ook helpen”, vertelt Roberts. “We verheugen ons erop hem in de garage te hebben. Dan kan hij doen waar hij het beste in is en als klankbord zijn ervaringen delen.”

“Ik weet zeker dat hij onze coureurs”, doelt Roberts op George Russell en Nicholas Latifi, “veel nuttigs kan vertellen – en misschien ook nog een aantal oude ‘oorlogsverhalen!'” Button kan zeker op genoeg ervaring bogen: hij reed 306 Grands Prix en won er 15. In 2009 werd hij wereldkampioen voor Brawn GP. Na zijn debuut voor Williams in 2000 reed hij voor Renault, BAR/Honda, Brawn GP en McLaren.

