Niet Charles Leclerc, zoals zovelen de afgelopen jaren vermoedden, maar Lando Norris lijkt de komende jaren de voornaamste uitdager te worden van Max Verstappen. De Brit trad eerder dit jaar in Miami toe tot de selecte club Grand Prix-winnaars in de Formule 1, en hunkert naar meer. Inclusief heilige graal; de wereldtitel.

Norris (Bristol, 13/11/1999) is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste Formule 1-coureurs van deze tijd. Hij is gevat, meisjesidool en heeft inmiddels bijna negen miljoen volgers op Instagram. “Ik houd van hem”, stelt Davide Valsecchi, Italiaan, oud-coureur en analist van F1TV op de Red Bull Ring. “Lando heeft charisma, is grappig en bovendien een hele fijne knul.”

Zelfvoldaan

Will Buxton oordeelt dat Norris nog altijd ‘stevig met beide benen op de grond staat’. Zeker voor iemand die in rijkdom is opgegroeid. Dan liggen zelfvoldaanheid en gemakzucht immers soms op de loer. “Laten we eerlijk zijn: Lando heeft niet hetzelfde leven geleid als wij”, meent Buxton. “Coureurs zijn complexe karakters. Vanaf hun vijfde wordt ze verteld dat ze de beste ter wereld zijn. Die jongens groeien op in een bizarre, zeer competitieve bubbel. Maar het is niet de echte wereld. Toch loopt Lando niet met de neus omhoog, alsof hij beter is dan anderen. Je kunt met hem over alles praten, hij is een hele gewone jongeman.”

Een typische Brit ook, bekent Buxton. “Zelfverzekerd naar buiten toe, maar met een diepe onderliggende angst” Een wereldburger ook, half Belgisch. Vol zelfspot en humor. De nieuwe darling van de Britten. “Lando is de rijzende ster: jong en opwindend. Kijk, Lewis zit in de harten van de Britse fans. En dat altijd zo blijven. Maar er is een nieuwe sheriff. George (Russell, red) zou graag willen dat hij het is, maar realistisch gezien is het Lando. Hij heeft zoveel charme… En Britten houden van een underdog. George zit in een Mercedes, McLaren is een Brits team dat zware tijden achter de rug heeft. Dat een Britse coureur een Brits team weer naar de top brengt, is natuurlijk een geweldig verhaal.”

“Lando”, vervolgt Buxton, “is een vent die zijn droom leeft en nu ook de resultaten ziet komen. Dat staat hem toe, vind ik, zich vrijer uit te drukken. De jaren hiervoor en ook begin dit seizoen waren voor hem frustrerend. Dat sneed door zijn persoonlijkheid. Vooral tijdens Covid en de tijd daarna worstelde hij met zichzelf, kwam hij in een negatieve spiraal terecht. Toen heeft hij hulp gezocht bij een psycholoog. Sinds zijn overwinning in Miami is Lando bevrijd, meer zichzelf. Tegelijkertijd is hij intens kritisch op en soms ook heel hard voor zichzelf.”

Populair

Valsecchi waardeert dat laatste zeer. De Italiaan beweert dat je nooit kritisch genoeg op jezelf kunt zijn. “Je hoort coureurs vaak klagen dat de auto niet goed genoeg is, of wat dan ook. Ze hebben altijd excuses.” Norris behoort niet tot die categorie, concludeert Valsecchi. “Lando zoekt de schuld bij zichzelf. En dat is een andere reden waarom ik zo van hem houd en waarom hij wereldwijd volgens mij zo populair is. Hij weet dat je in deze sport niet elke race kunt winnen, soms word je verslagen.”

“Ik wil niet stellen dat Lando misschien te intelligent is voor zijn sport, omdat hij over alles zo diep nadenkt. Hij zit nu in een positie dat hij kan winnen, die heeft hij lang niet gehad”, beseft Buxton. “Dit is het tijdperk van Lando.” Valsecchi: “Als ik het veld nu zo bekijk, denk ik dat Lando na Max de volgende wereldkampioen wordt. Dat gevel heb ik tenminste. Hij is na Max met afstand de beste coureur dit jaar, maakt weinig fouten. Ja, dan zegt iedereen: maar Lando heeft in Spanje bij de start een fout gemaakt die hem de overwinning kostte. Een fout, denk ik dan? Kom op: hoe kun je het een fout noemen als hij Max, de wereldkampioen, het gras in duwt? Daar krijg je van mij applaus voor. Norris rijdt tegenwoordig op dezelfde agressieve manier als Max. Nu hij een auto heeft die competitief is en voor overwinningen kan vechten, vecht hij er voor. Miami heeft hem extra vertrouwen gegeven.”

Toch blijft Norris, vindt Buxton, bij vlagen ‘te kritisch’ op zichzelf. Zie Spanje en de sprintrace in Oostenrijk, waar hij volgens eigen zeggen ‘als een amateur de deur open liet staan’ en zichtbaar baalde. “Carlos Sainz en zijn vader hebben een goed mantra: ‘Of iets nou goed of niet goed is, je slaat de bladzijde om’. Maar bij Lando”, weet Buxton, “duurt dat gewoon iets langer.”

