Lando Norris is streng voor zichzelf en schroomt niet de wereld deelgenoot te maken van zijn fouten en/of gevoelens, zoals na de Belgische GP. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert waardeert die open- en eerlijkheid, maar heeft een dringend advies. “Deel je gevoelens niet met de rest van de wereld.”

In Miami beleefde Lando Norris begin mei een primeur: hij won er zijn eerste race in de Formule 1. Met een auto die gedurende het seizoen steeds beter is geworden en inmiddels de beste van het veld is, hoopte en rekende de Brit en route naar de zomerstop op meer succes. Ondanks een aantal poles is het er niet van gekomen. De teller staat nog steeds op één, wel is hij in het wereldkampioenschap de voornaamste uitdager geworden van Max Verstappen.

Eerder dit jaar in Oostenrijk, Hongarije en onlangs in België verprutste Norris kansen op een volgende GP-zege. Door eigen schuld, onder meer na enkele slechte starts. De Brit nam het zichzelf kwalijk. “Ik heb kansen laten liggen, waarschijnlijk iets teveel fouten gemaakt”, bekende Norris. “Daar moet ik aan gaan werken, want we hebben de auto en verder ook alles in huis om te winnen.”

In Hongarije had Norris een maand geleden de tweede GP-zege voor het oprapen, maar overhandigde die op verzoek van de teamleiding aan collega Oscar Piastri. De Australiër was door een zogenaamde undercut in de pitstraat voorbij gestoken door Norris, vandaar. Openhartig deed Norris uit de doeken waarom hij de teamorder had opgevolgd.

Oud-GP-winnaar Herbert adviseert zijn landgenoot zich minder kwetsbaar op te stellen. “Het mentale aspect van de sport is zwaar”, beseft Herbert. “In Hongarije voelde Lando waarschijnlijk dat de beslissing niet de juiste was, in Spa belandde hij na een slechte start in het grind. De laatste twee races zat het hem tegen, terwijl zijn teamgenoot een keer won (Hongarije) en op het podium (tweede in België) stond. Lando is heel eerlijk en dat valt te prijzen. Maar ik vind dat hij zijn gevoelens voor zich moet houden, niet met de hele wereld moet delen. Want dat is iets waar andere coureurs van proberen te zullen profiteren. Lando”, meent Herbert, “staat onder druk. Maar als GP-winnaar moet hij daar nu mee kunnen omgaan.”

