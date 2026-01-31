Cadillac voert de spanning richting de onthulling van zijn eerste F1-livery verder op. Het gloednieuwe team maakte eerder bekend dat het de kleurstelling van zijn eerste auto zal onthullen tijdens de Super Bowl, de finale van het Amerikaanse NFL-seizoen. Nu laat Cadillac weten dat het op Times Square tevens gaat aftellen naar deze eerste glimp van de nieuwe livery. In februari verschijnt er een zogeheten ‘Countdown Box’ in hartje New York.

In aanloop naar de onthulling omschrijft Cadillac de Countdown Box als een ‘opvallende, met chroom beklede constructie’, die van 6 tot en met 9 februari op Times Square te zien zal zijn. Volgens het team vormt de installatie een centraal onderdeel van de introductiecampagne. De Cadillac Countdown Box bevat een replica van de teamauto met de eerste livery. De constructie krijgt een buitenkant van mat glas, waardoor voorbijgangers slechts silhouetten kunnen zien, gecombineerd met een grote digitale aftelklok.

Uitnodiging voor de fans

Cadillac liet weten dat de installatie gedurende het Super Bowl-weekend voortdurend van uiterlijk zal veranderen. “Tijdens de Super Bowl zal de Countdown Box verschillende vormen aannemen, waarbij de visuele weergave en inhoud veranderen naarmate de klok verder aftelt”, luidt een statement van het team. Naar verwachting licht Cadillac zo stap voor stap een tipje van de sluier op. Na afloop van de Super Bowl verdwijnt het matte effect en wordt de box volledig transparant, waarna de auto met zijn definitieve livery zichtbaar wordt.

Cadillac-CEO Dan Towriss onderstreepte het symbolische belang van dat moment. “De onthulling van een livery in de Formule 1 is een belangrijk moment, omdat het de identiteit van het team weerspiegelt”, lichtte hij toe. Volgens Towriss is bewust gekozen voor een dubbele presentatie, zowel via de Super Bowl als op Times Square. “De onthulling tijdens de Super Bowl en op Times Square is zowel een lanceringsmoment als een uitnodiging voor fans om deel te nemen aan onze reis. De reclamespot tijdens de Super Bowl brengt het team in miljoenen huiskamers, terwijl de Countdown Box een plek op de eerste rij biedt in een van de drukste gebieden van de Verenigde Staten.”

