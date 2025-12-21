Nog maar een paar weken en het voorseizoen voor 2026 begint alweer. De Formule 1 houdt haar eerste testdagen op Barcelona namelijk al eind januari, waardoor alle renstallen en motorfabrikanten druk bezig zijn om de laatste hand te leggen aan hun bolides en motoren. Voor Cadillac is het helemaal een spannende tijd, omdat het team haar debuut maakt. De Amerikaanse renstal zet alvast de volgende stap in de richting van haar intrede door de race-ingenieurs voor coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez bekend te maken.

Het team van Cadillac staat aan de vooravond van hun eerste meters als elfde team in de Formule 1. De puzzelstukjes vallen daarom steeds meer op hun plek bij het Amerikaanse team. Eerder werden oudgedienden Sergio Pérez en Valtteri Bottas al aangewezen als de twee coureurs voor het team. De twee – samen goed voor zestien Grand Prix-zeges – reden jarenlang bij topteams Mercedes en Red Bull, en beschikken over de nodige ervaring voor een gloednieuw team. Cadillac stelde later Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta aan als testcoureur.

Nieuwe race-ingenieurs

Cadillac zet nu ook de volgende stap: het bekendmaken van de race-ingenieurs voor Pérez en Bottas. De Mexicaanse coureur gaat in 2026 samenwerken met voormalig Aston Martin-ingenieur Carlo Pasetti, terwijl oud-Alpine-man John Howard plaatsneemt aan de pitmuur voor Bottas, zo meldt PlanetF1. Howard werkte bij de Franse renstal nog samen met Pierre Gasly, voordat hij afgelopen augustus overstapte naar Cadillac.

