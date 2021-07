Williams-CEO Jost Capito hoopt dat George Russell volgend jaar in de Mercedes zit. Uiteraard ziet hij zijn talentvolle coureur liever niet vertrekken, maar: “In deze fase van zijn carrière is hij in staat om voor een topteam te rijden en te strijden om het kampioenschap.”

Het is – naast een veelbesproken crash – het gesprek van de dag in de paddock: wie wordt in 2022 de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes? De zevenvoudig wereldkampioen heeft onlangs zijn contract verlengd tot en met 2023, maar teamgenoot Valtteri Bottas wacht nog altijd op onderhandelingen over een verlenging. Zijn contract verloopt eind dit jaar en de geruchten gaan dat de Fin al aan het zoeken is naar een ander team, want de kans is aanwezig dat George Russell volgend jaar naast Hamilton rijdt in plaats van Bottas.

Foto: BSR Agency

Lees ook: Russell denkt veel te kunnen leren van ‘geweldige’ Hamilton: ‘Hij is de beste’

Hoewel Williams-CEO Jost Capito uiteraard Russell zou willen houden, wil hij de talentvolle coureur niet in de weg staan op zoek naar wat beters. “Nee, en het maakt me ook niks uit”, zo reageert Capito op de vraag of hij al weet of Russell naar Mercedes vertrekt. “Ik hoop dat George dat Mercedes-zitje krijgt. In deze fase van zijn carrière is hij in staat om voor een topteam te rijden en te strijden om het kampioenschap.”

“Ik zou nooit een jonge coureur tegenhouden als hij zo’n kans zou krijgen”, vervolgt Capito. “Ik hoop ook voor hem dat hij deze kans krijgt. Als team willen we hem graag houden, maar als hij naar Mercedes vertrekt kan hij op onze steun rekenen. Als het niet zo is, dan kan hij ook op onze steun rekenen. Dat is waarom we wel kunnen wachten op het besluit, hoe het ook uitpakt. We overleven het wel”, aldus de Williams-CEO.

Lees ook: Rosberg over Bottas of Russell: ‘Denk niet dat Mercedes het al weet’

Mocht Russell daadwerkelijk naar Mercedes vertrekken, dan heeft Williams nog genoeg opties om dat gat weer op te vullen. Volgens Capito is er namelijk genoeg interesse in het Williams-zitje. “Ik denk dat elke coureur die voor volgend jaar nog geen zitje heeft, met ons in gesprek is”, meent Capito. “Van alle teams die een zitje te vergeven hebben, lijkt Williams het meest gewilde zitje te zijn.”