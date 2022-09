Nicholas Latifi had na de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig seizoen lang de tijd nodig om het vertrouwen te hervinden en weer op snelheid te komen, stelt Williams-teambaas Jost Capito.

Latifi crashte in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, waardoor hij een safetycar-fase veroorzaakte. Dat had grote gevolgen voor de titelstrijd, waar Max Verstappen een pitstop maakte en op de zachte band Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde verschalkte om zo zijn eerste wereldtitel veilig te stellen.

Op sociale media kreeg Latifi veel scheldpartijen en zelfs doodsbedreigingen. Williams bleef de Canadees steunen, maar wilde zich er niet al te veel mee bemoeien, zo laat teambaas Jost Capito weten. “We moesten hem maar vertrouwen blijven geven”, legt Capito uit in de High Performance Podcast. “Wij zeiden dat er niets verkeerd was. Alles was in orde, maar het was erg lastig tot dan toe omdat het het einde van het seizoen was.”

“Hij was er niet elke dag en we hebben ook niet te veel ingegrepen omdat we wisten wat er speelde”, vervolgt Capito. “Hij heeft zijn sociale media uitgezet maar als we ons er te veel mee hadden bemoeid, denk ik dat we de situatie erger hadden gemaakt. Dit is iets waar iedereen zelf overheen moet komen. Hij wist heel goed dat hij onze steun had en dat wij ervan overtuigd waren dat hij niets verkeerd had gedaan.”

Die crash, zo benadrukt Capito, ‘had natuurlijk niet moeten gebeuren’, maar dat ‘hoort er ook bij’. “Daar geven we de coureur nooit de schuld van, de kans op zo’n crash is er altijd. Als je niet wil crashen dan moet je gewoon thuis blijven.”

Capito vermoedt dat die crash, in combinatie met de reacties online, ervoor hebben gezorgd dat Latifi het vertrouwen is verloren, wat direct de oorzaak is van de tegenvallende prestaties dit seizoen. “Dat was ook deels waarom hij zoveel tijd nodig had om zijn snelheid weer te vinden. Ik ben er zeker van dat het zijn rijvaardigheden heeft aangetast. Dat zou het bij mij ook hebben gedaan, dat weet ik zeker. Dat kan ik ook begrijpen en dat is waarom we hem dat vertrouwen hebben gegeven en hem het hele seizoen hebben gesteund. We wisten dat hij terug zou komen.”