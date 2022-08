Nicholas Latifi is tevreden over zijn recente prestaties en hoopt dat Williams hem ook daarop beoordeelt. De Canadees hoopt op een contractverlenging en is van mening dat zijn prestaties goed genoeg zijn voor een langer verblijf in de Formule 1.

Latifi kreeg dit seizoen ex-Red Bull-coureur Alexander Albon naast zich en wist meteen dat hij vol aan de bak moest om de Britse Thai bij te benen. Met name in het begin van het seizoen was duidelijk dat de Canadees een stuk slechter presteerde dan Albon, maar Latifi kreeg op Silverstone een nieuw chassis en leek plots herboren. Hij bereikte meteen Q3 en vervolgens presteerde hij beter dan voorheen.

Of dat goed genoeg zal zijn voor een contractverlenging bij Williams, is nog maar de vraag. Latifi zelf vindt in ieder geval dat hij een langer verblijf in de Formule 1 verdient. “Nu ik me veel comfortabeler voel in de positie waarin ik me bevind, ga ik de weekenden in wetende dat als ik rijd zoals ik weet dat ik kan rijden en zoveel mogelijk uit de auto kan halen, dan is de performance daar en dat verdient in mijn optiek een langer verblijf in de Formule 1″, pleit Latifi bij Motorsport.com voor zichzelf.

Lees ook: Het verschil tussen de twee Canadezen: ‘Latifi keurige jongen, Stroll ondoorgrondelijker’

Dat was volgens Latifi aan het begin van dit seizoen ‘niet het geval’. “Ik heb mijn standpunt duidelijk gemaakt: je kunt de voorbije races niet ontkennen”, zegt de Canadees. “Ik heb mezelf nu meer druk opgelegd omdat de performance er nu is”, aldus de Williams-coureur, die hoopt dat zijn team hem beoordeelt op basis van alle races sinds de Britse Grand Prix.

Voorlopig is het nog maar de vraag of Williams daar ook gehoor aan zal geven. Het team kijkt met een schuin oog naar de sterke prestaties van Academy-coureur Logan Sargeant, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Formule 2 en voorlopig derde staat.

De bal ligt nu dus bij Latifi zelf, die met de druk moet omgaan. “Ik leg mezelf meer druk op, maar die druk zal er altijd zijn”, weet Latifi. “Ik weet dat ik kan presteren en dat heb ik de afgelopen races ook bewezen. De druk staat er dus op, maar dat hoort bij de Formule 1 toch?”