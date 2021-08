Williams-teambaas Jost Capito zegt dat zijn telefoon ‘elke dag’ af gaat door coureurs die geïnteresseerd zijn om volgend jaar George Russell te vervangen, mocht hij de overstap naar Mercedes maken.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan dat het team deze zomerstop al de knoop wilde doorhakken wat betreft het tweede zitje voor 2022, al zal dat nu pas rond september zijn. Het team weegt de ‘stabiliteit van Valtteri Bottas’ en het ‘talent van George Russell’ af, maar mocht het dan Russell worden moet Williams zelf weer een leeg stoeltje opvullen. Volgens Williams-teambaas Jost Capito liggen ze nog altijd niet verlegen om geïnteresseerde coureurs.

“Mijn telefoon gaat elke dag af”, zegt Capito in gesprek met Sport1. Het blijft niet alleen beperkt tot telefoongesprekken, ook WhatsApp-berichten bereiken de Duitser regelmatig. “Natuurlijk spreek ik met iedereen”, meent de Duitser.

Williams werd vorig jaar overgenomen door investeringsbedrijf Dorilton Capital. Volgens Capito is de financiële situatie van het team nu dusdanig goed dat ze niet hoeven te kijken naar coureurs die een zak geld meenemen. “We hoeven geen betalende coureurs meer aan te nemen. We kunnen coureurs aannemen die het beste bij het team passen en van wie we denken dat ze ons het beste zullen helpen om het team vooruit te helpen”, aldus Capito.

Een van de namen die vaak genoemd wordt als mogelijke vervanger van Russell, is Nico Hülkenberg. De Duitser zit sinds 2020 zonder zitje, al mocht hij vorig jaar wel drie keer invallen. Of de oud-Williams-coureur een kans maakt? “Zoals ik eerder heb gezegd heb ik met bijna iedereen gesproken die volgend jaar zonder contract zit en er graag een zou willen hebben. Ik denk niet dat ik dan nog namen hoef te noemen”, sluit Capito glimlachend af.

