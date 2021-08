Patrick Head, de medeoprichter van het Williams Formule 1-team, zegt dat het team ‘eindelijk beter leiderschap’ heeft waar het lange tijd behoefte aan had.

Williams speelde de afgelopen jaren geen rol van betekenis in de Formule 1. Het team was lange tijd de hekkensluiter nadat het in 2015 nog derde en in 2016 en 2017 vijfde bij de constructeurs stond. Daarna nam het team een vrije val en mocht het blij zijn als er punten gescoord werden. Vorig jaar nam de familie Williams afscheid van haar geliefde team, dat in handen kwam van investeringsbedrijf Dorilton Capital.

Volgens de medeoprichter van Williams, Patrick Head, is dat een goede zaak geweest. Hoewel er stappen vooruit zijn gezet onder de leiding van Jost Capito, met het goede resultaat in Hongarije als hoogtepunt tot nu toe, heeft Williams nog wel een lange weg te gaan, meent Head. “Ze werden daar wel geholpen door de crash in de eerste bocht”, zegt Head in de podcast van de Formule 1, Beyond the Grid. “Ze stonden daar dus niet op basis van verdienste, ze hebben nog wel een weg te gaan”, oordeelt Head.

“Maar ik heb het gevoel dat ze de juiste mensen hebben, dat de vastberadenheid goed is”, vervolgt Head. “Ik weet zelf niet veel over de financiën, maar ik begrijp dat die in orde zijn. Ik moet zeggen dat we niet elk jaar winnaars waren toen ik nog betrokken was bij het team, maar dat waren we wel voor het grootste deel”, blikt Head terug. Volgens de Brit is het ‘een beetje triest’ dat Williams de afgelopen tien jaar ‘zo zwak heeft gepresteerd’. “Ik ben verheugd dat ze terugkeren. Ze hebben zeer goede mensen daar die er al een tijdje werken, maar ze hadden beter leiderschap nodig aan de top en dat is nu denk ik wel het geval”, aldus Head.

