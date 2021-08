Williams zegt dat het nu niet meer noodzakelijk betalende coureurs nodig heeft. Het team heeft de geldzaken dus wat beter op orde sinds de overname door Dorilton Capital vorig seizoen.

Voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix van 2020 kondigde de familie Williams aan dat het team zou worden overgenomen door Dorilton Capital, een investeringsbedrijf. Het team van Sir Frank Williams, met toeziend teambaas Claire Williams, zag zo de familie Williams verdwijnen uit de Formule 1. Sindsdien staat Jost Capito als CEO aan het roer. Het team kende lange tijd financiële problemen, waardoor het zocht naar betalende coureurs in de hoop dat die geldzakken konden bijdragen aan hun weg terug naar de top.

Lance Stroll, Pastor Maldonado en Nicholas Latifi kochten zich in bij het team en namen een flinke zak geld van hun sponsors mee. Maar volgens CEO en teambaas Jost Capito hoeft Williams voor 2022 niet meer te zoeken naar coureurs die veel sponsorgeld meenemen. “We bevinden ons bij Williams nu in de positie dat we zelf kunnen beslissen welke coureur we aannemen”, zegt Capito. “We zijn niet meer afhankelijk van iemand die veel geld met zich meebrengt, zoals in het verleden het geval was.”

Lees ook: Williams: ‘Lijst met potentiële coureurs voor 2022 is best lang’

“We hebben een plan voor de lange termijn waarmee we moeten terugkeren aan de top”, vervolgt Capito. “We moeten voor een coureur gaan die binnen dat plan past. Natuurlijk kan iedereen met ons in gesprek gaan, maar wij nemen het besluit”, benadrukt de Williams-CEO. De kans is aanwezig dat George Russell volgend jaar naar Mercedes trekt terwijl het contract van Nicholas Latifi na dit seizoen afloopt. Daardoor zijn mogelijk twee zitjes beschikbaar bij Williams, dat niet verlegen ligt om coureurs. “Op dit moment sluiten wij geen enkele coureur uit die beschikbaar is voor volgend jaar. De lijst die we hebben is best lang”, aldus Capito.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.