Williams-teambaas Jost Capito is ervan overtuigd dat Logan Sargeant een ‘geweldige toekomst’ in de Formule 1 wacht. De Duitser wil de 21-jarige Amerikaan de ruimte geven om fouten te maken en daarvan te leren: “Ik weet zeker dat hij heel snel zal zijn.”

Sargeant eindigde vierde in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en had zo genoeg punten voor de superlicentie. Het was na Abu Dhabi daarom slechts een formaliteit dat er een handtekening onder het Formule 1-contract bij Williams werd gezet, nadat hij in Austin al dat zitje toegezegd had gekregen.

Volgens Williams-teambaas Jost Capito was dit het juiste moment voor Sargeant om door te stromen naar de Formule 1. “We hebben zijn vooruitgang gezien en kwamen halverwege het seizoen tot de conclusie dat het voor hem de juiste stap was om zo snel mogelijk naar de Formule 1 te gaan”, zegt Capito. “Hij is natuurlijk niet ervaren en zal te maken krijgen met een steile leercurve.”

Lees ook: Sargeant hoopt ‘lange tijd’ in Formule 1 te rijden

Williams moet Sargeant daarom de tijd gunnen om vooruitgang te boeken, meent Capito. “De Formule 1 is zo ingewikkeld ten opzichte van de andere raceklassen, we moeten hem een kans geven om zich te ontwikkelen en fouten te maken. Ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat hij heel snel zal zijn.”

Reden voor dat vertrouwen is de snelheid waarmee Sargeant zich dit jaar heeft ontwikkeld. “Ons opleidingsteam heeft het geweldig gedaan. Hij heeft niet alleen zijn rijvaardigheden ontwikkeld, hij heeft zijn training en mediavaardigheden ontwikkeld en is nu een completere coureur. Hij is klaar voor de Formule 1 en klaar om de volgende stap te zetten. Ik weet zeker dat hem een geweldige toekomst te wachten staat”, besluit Capito.