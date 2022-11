Logan Sargeant moet nog aan zijn eerste Formule 1-seizoen beginnen maar heeft nu al de ambitie om een ‘lange tijd’ in de koningsklasse van de autosport te blijven. Hij hoopt bovendien dat hij de Amerikaanse fans voor zich kan winnen.

Sargeant stond in Abu Dhabi voor een belangrijk weekend: hij had in Austin al het Williams-zitje voor 2023 toegezegd gekregen, maar moest wel zijn superlicentie behalen om in de Formule 1 te mogen rijden. De 21-jarige Amerikaan bleef kalm en eindigde uiteindelijk als vierde in de Formule 2. Hij had daardoor genoeg punten voor de superlicentie, waarna het slechts een formaliteit was dat er een handtekening onder het contract bij Williams kwam.

Sargeant is daarmee de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds Alexander Rossi, die in 2015 vijf races reed. Het is bovendien de eerste keer sinds 2007 dat een Amerikaan fulltime op de Formule 1-grid staat. Sargeant hoopt dat hij de Amerikaanse fans voor zich kan winnen, maar voelt daar niet per se de druk van.

“Ik heb uiteindelijk net zo hard gewerkt als de rest om tot dit punt te komen”, zegt Sargeant. “Ik moet me gewoon zo goed mogelijk voorbereiden zodat ik volgend jaar op het best mogelijke niveau zit. Hopelijk kan ik ze goed representeren en trots maken. Maar het voegt geen extra druk toe, eerlijk gezegd. Ik heb van mezelf al hoge verwachtingen.”

Sargeant hoopt in zijn eerste seizoen bij Williams indruk te kunnen maken om zo zijn verblijf in de Formule 1 te verlengen. Voorlopig is hij zeker van één seizoen, maar het liefst blijft de Amerikaan een ‘lange tijd’ in de Formule 1. “Zolang ik mijzelf zo goed mogelijk voorbereid, zowel fysiek als mentaal, en er alles aan doe om de best mogelijk coureur te zijn, dan moet ik daarmee leven. Hopelijk is dat goed genoeg voor een lang verblijf in de Formule 1”, aldus de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon.

Foto: Motorsport Images