Williams-CEO Jost Capito is onder de indruk van hoe George Russell presteert onder druk. Volgens hem wordt de 23-jarige Brit daar alleen maar beter van: “De meeste mensen bezwijken onder de druk, maar George is totaal anders.”

In Hongarije kende Russell een teleurstellende kwalificatie, waar hij slechts tot de achttiende tijd kwam. Dat weerhield hem er niet van om in de chaotische race zijn allereerste punten voor Williams te pakken. Het is ook juist die strijdvaardigheid, met name onder druk, waar Williams-CEO Jost Capito van onder de indruk is.

“Ik moet zeggen dat ik hem nauwelijks zo gemotiveerd had gezien toen ik hem zondag voor de race als 18e zag kwalificeren”, zegt Capito tegen F1.com. “In plaats daarvan zei hij: ‘Vandaag is de dag, ik zal wel zien wat ik kan doen, ik zal vechten.’ Hij was zo gefocust en vastberaden, zelfs meer dan toen hij zich als achtste kwalificeerde”, doelt Capito op Silverstone, waar de jonge Brit op luid applaus kon rekenen vanaf de tribunes. “Dat was echt heel goed om te zien.”

“Als hij een tegenslag te verwerken krijgt, komt hij sterker terug”, vervolgt Capito. “Hij groeit onder de druk. Hoe groter de druk, hoe beter hij wordt. De meeste mensen bezwijken onder de druk, maar George is totaal anders. Hoe meer druk, hoe beter hij zal presteren. We zagen dat toen hij in de Mercedes zat vorig jaar”, herinnert Capito. Russell mocht toen als vervanger van Lewis Hamilton in de W11 stappen voor de Sakhir Grand Prix, waar hij negende werd na blunders in de pitstraat. “Het was de grootste druk die je op een coureur kon uitoefenen en Russell presteerde briljant. Dat is zijn houding.”

