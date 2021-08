Hoewel Williams al jaren de hekkensluiter is in de Formule 1, weet George Russell dat het team er alles aan doet om weer te winnen. Volgens hem heeft het team de zaken goed op orde en zou het zomaar kunnen zijn dat ze ‘over een paar jaar’ weer meedoen voor overwinningen.

Russell debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij Williams, waar de Mercedes-junior gestald werd met de gedachte dat hij na enkele jaren wellicht naar Mercedes kon gaan. De Brit was veroordeeld tot vele races achteraan het veld met Williams, maar hij gelooft in het project en dat het team binnen afzienbare tijd weer meer vooraan te zien kan zijn.

“Ik geloof oprecht dat Williams nog enkele plaatsen goed kan maken”, zegt Russell in een interview met Auto, Motor und Sport. “Ze lopen de kantjes er niet van af, ze pakken de dingen echt aan en investeren waar nodig. Ze onderzoeken waar de structuur van het team beter kan. Kijk maar hoeveel we zijn verbeterd in een jaar met stabiele regelgeving. De processen in de fabriek worden een stukje beter.”

“Williams wil winnen”, vervolgt Russell. “Dat klinkt misschien gek aangezien we de laatste drie jaar de hekkensluiter zijn geweest. Maar dit team heeft ambities en gaat daarmee aan de slag. Misschien staan ze er volgend jaar nog niet, maar ze zullen zeker in het middenveld komen. En misschien vechten ze over een paar jaar mee voor het podium of overwinningen”, besluit de Brit.

