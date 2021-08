Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve zou niet George Russell, maar Lance Stroll naast Lewis Hamilton in de Mercedes zetten. De Canadese wereldkampioen van 1997 zegt dat Hamilton ‘Russell niet als teamgenoot’ wil en dus zou Stroll een veiligere optie zijn.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf vorige maand nog aan dat het team ergens in de zomer een besluit zou nemen over de teamgenoot van Hamilton voor 2022. Het contract van de huidige teamgenoot, Valtteri Bottas, loopt eind dit jaar af en zijn prestaties dit seizoen spreken niet in zijn voordeel voor een verlenging. De Fin staat na elf races slechts vierde in het kampioenschap met 108 punten, Hamilton leidt met 198 punten.

De geruchten gaan dat Russell klaarstaat om de Fin volgend jaar te vervangen. De Williams-coureur is nog altijd Mercedes-junior en zal het liefst nu al de overstap naar een topteam maken. Hij liet vorig jaar bij de Grand Prix van Sakhir al zijn snelheid zien als vervanger van Hamilton, die vanwege een positieve coronatest niet welkom was. Maar als het aan Jacques Villeneuve zou liggen, zien we volgend jaar een opmerkelijke overstap.

“Voor mij zou hij (Bottas, red.) naar Aston Martin kunnen verhuizen”, zegt Villeneuve in gesprek met de Italiaanse krant Libero Quotidiano. “Hij kan dan de plaats van Lance Stroll overnemen, die naar Mercedes zou gaan. De droom van Stroll senior, die heel dicht bij Toto Wolff staat, is om zijn zoon kampioenschappen te zien winnen. Toto heeft een plek nodig voor Valtteri. Hamilton wil Russell zeker niet als teamgenoot. Hij heeft liever iemand als Bottas, van wie hij geen last heeft”, oordeelt Villeneuve.

Wolff liet in ieder geval weten dat Bottas’ toekomst niet wordt bepaald door één race. “Dit heeft totaal geen invloed op onze beslissing”, zegt hij over de rijderskeuze. “Het was gewoon een ongelukkige fout van Valtteri, met helaas grote gevolgen”, doelt de Oostenrijker op de crash die hij veroorzaakte in Hongarije.

