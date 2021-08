Valtteri Bottas hoeft niet bang te zijn dat zijn bowlpartij in Boedapest zijn toekomst bij Mercedes bepaalt. Dat verklaart teambaas Toto Wolff, met Bottas die wel erkent dat het niet ideaal is.

Bottas’ contract bij Mercedes loopt zoals bekend eind dit jaar af. Williams-coureur George Russell, een pupil van Mercedes, geldt daarbij als topkandidaat om zijn stoeltje over te nemen. Mercedes heeft er ondertussen op gezinspeeld dat het de knoop van de zomer doorhakt.

Bottas deed in de laatste race voor de zomerstop echter geen goede zaken door zich te verremmen bij de start en zichzelf, Sergio Pérez en Lando Norris uit te schakelen. Daarnaast zorgde hij voor veel schade aan de auto van Max Verstappen én kreeg een gridstraf van vijf plekken voor zijn kiezen voor het veroorzaken van de startchaos.

Lees ook: Norris vindt dat Bottas een lesje ‘racen in het verkeer’ nodig heeft

Gevraagd of hij denkt dat dit wel eens invloed kan hebben op Mercedes’ beslissing, antwoordt Bottas van niet. “Ik heb Toto na de race kort gesproken, maar daar hebben we het niet over gehad. Ik denk echter niet dat één race de situatie erg beïnvloedt. Al zien we de komende weken wel wat er gebeurt.”

In gesprek met geselecteerde media, heeft Wolff wat dat betreft goed nieuws voor Bottas. “Dit heeft totaal geen invloed op onze beslissing”, zegt hij over de rijderskeuze. “Het was gewoon een ongelukkige fout van Valtteri, met helaas grote gevolgen.”

Lees ook: Coureurs kwaad op bowlende Bottas op boordradio: ‘Wat een idioot!’

Voor Bottas zelf lijkt het dus niet direct gevolgen te hebben, al geeft de Fin wel toe dat zijn eerste seizoenshelft in zijn geheel ‘niet is gegaan zoals ik had gewild’. “De laatste races had ik wel een redelijke stijgende lijn te pakken, met wat podiumplekken. Helaas heb ik ook drie uitvalbeurt gehad. Dat heeft me veel punten gekost.”

“Het is niet top, maar we hebben gelukkig nog een lange weg te gaan dit seizoen.” Mocht Mercedes niet met hem doorgaan, dan kan Bottas mogelijk bij Alfa Romeo of Williams terecht. Zijn manager Didier Coton was afgelopen weekend in Hongarije. Bottas wil niet prijsgeven met wie hij heeft gesproken: “Maar mijn management werkt eraan.”