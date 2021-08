Lando Norris denkt dat Valtteri Bottas en andere coureurs vooraan het veld het niet meer gewend zijn om in het verkeer te zitten en te racen. De startcrash dit Bottas in Hongarije veroorzaakte, is daar volgens de McLaren-coureur een goed voorbeeld van.

“Die jongens vooraan zijn gewoon niet zo vaak aan het racen. Ze rijden veel vaker in hun eentje rond. Ze zitten niet, zoals wij, vast in het verkeer waar je last hebt van de dirty air (turbulente lucht, red.) van je voorganger. Ze ervaren dat gewoon niet zozeer, en misschien moeten ze dat opnieuw leren”, verhaalt Norris tegenover The-Race.

Lees ook: Ricciardo dacht voor halve seconde chaos te ontwijken: ‘Frustrerend als je denkt P2 te pakken’

Volgens Norris zit niemand in de Formule 1 zonder reden, want: “We zijn allemaal goede coureurs. We weten dus allemaal waar je moet remmen en hoe je een remzone moet inschatten. Vooral als het regent. En ook vooral in de eerste ronde van een race.”

“Helaas schatte een aantal coureurs het zondag echter compleet verkeerd in”, doelt Norris in de eerste plaats natuurlijk op Bottas, want: “Je verwacht ook gewoon meer van die jongens vooraan het veld.” Norris was één van de slachtoffers van de door Bottas veroorzaakte botsing, waarvoor de Fin een gridstraf van vijf plekken heeft gekregen.

Lees ook: Bottas en Stroll krijgen gridstraf van vijf plaatsen voor veroorzaken startchaos