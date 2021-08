Daniel Ricciardo was na afloop van de Hongaarse Grand Prix uiteraard teleurgesteld. De Australiër eindigde buiten de punten in de chaotische race, al had het ook zomaar anders kunnen zijn als Ricciardo geen slachtoffer werd van die chaos. Voor een halve seconde geloofde hij in een wonder, totdat de Aston Martin van Lance Stroll daar een einde aan maakte.

Ricciardo vertrok als elfde op het natte asfalt van de Hungaroring, maar had een prima start en won zo al wat posities. In bocht 1 kon hij de chaos, veroorzaakt door Valtteri Bottas, ontwijken en dus leek er een wonder in te zitten voor de McLaren-coureur. Aan dat wonder kwam snel een einde toen Lance Stroll bocht 1 verkeerd inschatte en daarbij Charles Leclerc vol in de zijkant ramde. Ricciardo viel onder de bijkomende schade van dat incident, aangezien hij naast Leclerc zat en van hem een tik kreeg. De McLaren raakte beschadigd en spinde, maar hij kon wel door. Veel kon hij echter niet verrichten: Ricciardo zou slechts als twaalfde over de streep komen in een race waar veertien coureurs de finish haalden.

“De race was bij de start al gecompromitteerd”, blikt Ricciardo terug. “Voor een moment dacht ik dat ik door de chaos van bocht 1 was geglipt”, lacht de goedlachse Australiër. “De start was goed, ik won iets van twee of drie plaatsen. Natuurlijk zag ik Valtteri die tegen Lando reed, die op zijn beurt tegen Max knalde. Ik kon daar doorheen komen als tweede. Het voelde ook echt alsof ik er al doorheen was. Net toen ik het gaspedaal indrukte zag ik Charles tegen me knallen en mij in de rondte spinnen.”

“Ik wist al door de manier waarop Charles mij raakte, dat hij door iemand anders was geraakt”, legt Ricciardo uit. “We waren al door de bocht, het zag er wat gek uit. Hij beschadigde zijn auto, mijn auto en spinde me in de rondte. Ik zag in de herhaling dat Stroll tegen hem knalde.”

Ricciardo blij met zomerstop

Vervolgens bleef Ricciardo wel rijden, al was er wel hier en daar wat schade aan de papajaoranje McLaren. “Het team probeerde zoveel te tapen als ze maar konden. Aan de rechterzijde was het erg gecompromitteerd. We hebben natuurlijk al niet de snelste auto, dus dan doen die beperkingen wel pijn. Op een baan waar inhalen lastig is, was het moeilijk om iets te verrichten. Het begon weg te glippen in de slotfase. Het mag duidelijk zijn dat meerdere races gecompromitteerd waren, ik was niet de enige. Het is uiteraard frustrerend als je voor een halve seconde denkt dat je er met een P2 doorheen kwam. Het is niet anders”, aldus ‘the Honey Badger‘.

Het was vooralsnog niet het seizoen van Ricciardo, die het vaker wel dan niet moest afleggen tegen teamgenoot Lando Norris. Terwijl Ricciardo 50 punten pakte in elf races, veroverde Norris er 113. De Australiër heeft vaker aangegeven dat hij nog in het ritme moet komen in de McLaren, maar is nu wel blij met de zomerstop. “Eerlijk gezegd niet, nee”, lacht Ricciardo, gevraagd of hij nu juist nog een race kan gebruiken. “Dit waren zeventig lange ronden. Ik wil even weg van hier. Ik heb hier woensdag nog wel een testdag, dus ik blijf nog 72 uur hier en dan ga ik eventjes weg. De afgelopen weekenden waren druk, dus ik moet mezelf even uitzetten”, aldus Ricciardo.