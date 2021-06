Williams-CEO Jost Capito ziet dat George Russell het naar zijn zin heeft bij zijn team, al is de kans aanwezig dat ze bij Williams voor 2022 een vervanger moet zoeken. Mocht Russell, zoals de geruchten nu gaan, de kans krijgen om Valtteri Bottas te vervangen, dan zou hij ‘dom’ zijn om die kans af te slaan, meent Capito.

Terwijl Lewis Hamilton deze week aangaf dat hij al in gesprek is met Mercedes over een contract voor 2022, blijft het bij kamp-Valtteri Bottas stil. Ook zijn contract loopt eind dit jaar af en het is maar de vraag of Mercedes nog langer vast zal houden aan de Fin, die dit jaar matig presteert. Mercedes-junior George Russell staat dan op poleposition om het zitje naast Hamilton te bemachtigen, al ziet Williams-CEO de Brit genieten bij zijn team.

“George’s contract loopt eind dit jaar af”, stelt Capito vast. “Een driejarig contract, dat is het dan: hij is eind dit jaar vrij. Ik denk dat hij het op dit moment naar zijn zin heeft bij Williams. Hij geniet ervan om met ons te werken. Hij weet waar het team naartoe gaat en ziet de veranderingen die we doorvoeren en hoe we het benaderen. Hij steunt ons en is zeer positief over alles.”

“Uiteraard, als hij de kans krijgt om naar Mercedes te gaan dan zou hij stom zijn om dat af te slaan”, vervolgt Capito, alvast ingaand op de speculatie. “Maar als hij die kans niet krijgt, dan zal hij het denk ik wel prima vinden om bij Williams te blijven. Dat is het enige waar we naartoe kunnen werken en op kunnen hopen”, aldus de Duitse teambaas.

Foto: Motorsport Images

Mercedes geen haast

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet onlangs weten dat hij geen haast heeft met het doorhakken van de knoop. Hierdoor moet Williams ook langer wachten met de line-up voor 2022. Maar bij Williams maken ze zich geen zorgen over last-minute wijzigingen.

“We zijn niet overgeleverd aan iemand. Het contract loopt af en als het contract van een coureur verloopt, dan kunnen ze blijven maar ook overstappen. Dat hoort erbij. Natuurlijk moeten we een back-upplan hebben, want wij zien ook wel de kans dat Mercedes hem een contract zal aanbieden. Maar we voelen niet dat we al iets moeten doen voordat Mercedes een besluit heeft genomen”, besluit Capito.