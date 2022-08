Williams-teambaas Jost Capito is ervan overtuigd dat Williams-junior Logan Sargeant in de toekomst in de Formule 1 zal rijden. Wanneer dat dan is, durft de Duitser echter niet te voorspellen.

Sargeant is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2, nadat hij vorig jaar nog zevende in de Formule 3 werd. De 21-jarige Amerikaan imponeerde met twee zeges en staat met nog vier ronden van de opstapklasse te gaan derde in het kampioenschap. Bij Williams houden ze de verrichtingen van hun junior goed in de gaten. Teambaas Jost Capito is in ieder geval razend enthousiast over de coureur en voorspelt een rooskleurige toekomst voor hem.

“Logan zal in de toekomst zeker in de Formule 1 rijden”, weet Capito zeker. “Daar ben ik van overtuigd. We zijn natuurlijk onder de indruk. Het is pas zijn eerste seizoen in de Formule 2, we hebben hem geen enkele druk opgelegd. Hij heeft de tijd om zich te ontwikkelen en hij heeft echt indruk op ons gemaakt met hoe snel hij de auto onder de knie heeft gekregen”, aldus de Williams-teambaas.

Of Sargeant volgend jaar al in de Williams zal stappen, is nog maar de vraag. Alexander Albon heeft al een contract voor 2023, maar dat geldt niet voor teamgenoot Nicholas Latifi. De Canadees presteert nog altijd ondermaats en moet vrezen voor zijn zitje, wat dan wel vragen oplevert over zijn vervanger. Sargeant wordt genoemd als kandidaat, maar dat geldt ook voor Formule 2- en Formule E-kampioen Nyck de Vries.

Sargeant beschikt nog niet over de benodigde punten voor een superlicentie, waarmee hij in de Formule 1 zou mogen rijden. Hij moet dit seizoen in de top vijf van de Formule 2 eindigen om genoeg punten te verzamelen, wat met zijn huidige, tweede positie, een zeer haalbaar doel zou moeten zijn.

Dat Williams nog geen besluit heeft genomen over het zitje naast Albon, heeft onder andere te maken met de verrichtingen van Sargeant. “Het is behoorlijk lastig om al vroeg een beslissing te nemen over een Formule 2-coureur zolang het seizoen nog niet voorbij is. Dat hoort bij het proces”, legt Capito uit. “We hebben verschillende opties. We zullen uiteindelijk gaan voor wat voor het team de beste optie is. Maar het is nog te vroeg om in details te treden omdat we nog niet zover zijn.”