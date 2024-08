Carlos Sainz rijdt dit weekend zijn laatste Italiaanse Grand Prix voor Ferrari. Vanaf 2025 vertrekt de Spanjaard naar Williams en wordt hij vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz staat voor een emotioneel afscheid; de tifosi in Monza, die de 29-jarige coureur in hun harten hebben gesloten, zien hem voor de laatste keer in de rode bolide.

LEES OOK: Hamilton lovend over ‘getalenteerde’ mogelijke vervanger: ‘Staat ineens op de grid’

De pers in Monza vroeg Carlos Sainz donderdag naar zijn laatste Italiaanse GP met Ferrari. Is dat een bijzondere aangelegenheid voor de Spanjaard? “Ja, het is zeker emotioneel,” reageerde hij meteen. “Ik probeer er echt zo veel mogelijk van te genieten. Je moet al deze gevoelens een beetje omarmen en in het moment aanwezig te zijn.”

“Ik denk dat het een bekende fout is om niet meer in het moment te leven,” legde Sainz uit. “Al die Formule 1-weekenden kunnen als routine gaan aanvoelen, vooral omdat we nu vierentwintig Grands Prix rijden. Voordat ik in Monza aankwam, heb ik daarom echt een moment genomen om te stoppen en om me heen te kijken. ‘Oké, ik ben een Ferrari-coureur die dit weekend kans maakt op een podium of zelfs een overwinning,’ bedacht ik me. Daar wil ik van genieten, samen met de tifosi.”

‘Ik voel me geliefd’

“Ik heb sowieso het gevoel dat de tifosi me steeds meer zijn gaan waarderen,” voegde Sainz eraan toe. “Mijn overwinning in Singapore vorig jaar en dit jaar in Melbourne hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Ze steunen me nu nog meer dan vorig jaar – ik voel me echt geliefd. Er is een bepaalde connectie, en die wil ik zo veel mogelijk omarmen.”

Carlos Sainz kwam in 2021 bij Ferrari terecht na stints bij het toenmalige Toro Rosso (2015–2017), Renault (2017–2018) en McLaren (2019–2020). Zijn tijd bij de Scuderia leverde hem in totaal drie overwinningen op, waaronder zijn eerste zege tijdens de GP van Groot-Brittannië in 2022. In 2025 kiest hij voor een nieuwe uitdaging met het Formule 1-team van Williams.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!