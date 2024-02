Carlos Sainz presenteerde dinsdag de SF-24, de Ferrari-auto voor het komende Formule 1-seizoen. Voor de Spanjaard een onthulling met een dubbel gevoel, omdat hij weet dat het zijn laatste jaar is bij de scuderia. Met de transfer van Lewis Hamilton in het vooruitzicht, moet Carlos Sainz gaan schakelen. Natuurlijk kwam het nieuws ook voor hem als een verrassing: “Ik was net zo verbaasd als jullie!”

De Ferrari-coureur geeft wel toe dat hij iets eerder wist van het nieuws. “Ik heb wat tijd gehad om het te verwerken, zodat ik me kan focussen op 2024”, zei hij dinsdag. “Ik kon me goed voorbereiden op de onthulling van de nieuwe auto en de start van het nieuwe seizoen.” Welke transfer Carlos Sainz na dit seizoen gaat maken weet hij nog niet. “Ik heb de tijd om dat rustig uit te zoeken. Er zijn genoeg opties.”

“De komende drie jaar worden de belangrijkste uit mijn carrière”, gaat hij verder. “Ik moet alle mogelijkheden afwachten, dan kan ik de juiste beslissing maken.” Ondanks de transfer blijft Sainz gefocust op Ferrari. “Ik ben nu geconcentreerd op Bahrein, de rest komt vanzelf goed. Dat dit mijn laatste jaar is met het team betekent niet dat ik niet wil vechten voor kampioenschap en races wil winnen.”

Charles Leclerc

Teamgenoot Charles Leclerc is wél voor langere tijd vastgelegd bij Ferrari en mag Hamilton vanaf 2025 vergezellen in het rood. Ook hij wist op tijd van de transfer. “Een dergelijke deal gaat niet over een nacht ijs, dus ik wist wel dat er gesprekken waren”, aldus Leclerc. Voor hem is de samenwerking met de Engelsman nog ver weg. “Het is fantastisch om zo’n kampioen in je team te hebben, maar Carlos en ik hebben nog een jaar te gaan. 2024 willen we ze goed mogelijk afsluiten, hopelijk met een kampioenschap.”

