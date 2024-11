Carlos Sainz maakt in 2025 een transfer naar Williams. Na vier jaar bij Ferrari werd de Spanjaard geslachtofferd ten gunste van Lewis Hamilton. Aanvankelijk gold Sainz als een van de meest gewilde coureurs op de grid, maar topteams zoals Red Bull en Mercedes besloten hem niet te contracteren. Achteraf geeft Sainz toe dat het pijnlijk was dat hij hun interesse niet heeft kunnen wekken.

“Ik heb er inmiddels definitief vrede mee,” vertelde Carlos Sainz aan Sky Sports. “Ik ben er echt van overtuigd dat het altijd zo heeft moeten zijn. Natuurlijk deed het op dat moment wel pijn dat de teams niet voor me in de rij stonden. Als coureur is dat niet heel goed voor je ego. Daarbij begrijp ik nog steeds niet waarom bepaalde teams me geen contract hebben aangeboden.” Slechts enkele weken nadat bekend werd dat Sainz op zoek was naar een nieuw team, won hij de GP van Australië. Op dat moment leek niets een glansrijke transfer in de weg te staan.

‘Uitdaging bij Williams maakt me enthousiast’

Toch bleef het stil vanuit Sainz’ kamp. Pas tijdens de zomerstop kwam er eindelijk witte rook – Williams had de Spaanse routinier voor meerdere jaren vastgelegd. Hoewel Williams geen topteam is, ziet Carlos Sainz de transfer wel als een mooie uitdaging. “Het maakt me juist enthousiast,” zei hij over wat hem te wachten staat. “Williams heeft me vanaf het begin gesteund. Ik wil hen teruggeven wat ze mij hebben gegeven. Ik kan niet wachten om iets moois op te bouwen.”

LEES OOK: Sainz komt dit jaar nog in actie voor Williams: ‘Relatie opbouwen’

Sainz boekte in Mexico-Stad zijn tweede overwinning van het jaar, en daarmee de vierde overwinning van zijn carrière. Een indrukwekkend palmares, maar de kans lijkt klein dat hij in de nabije toekomst nog veel zeges zal vieren. Williams kwam in de laatste vijf seizoenen nooit verder dan de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De laatste overwinning van het team dateert bovendien uit 2012. Om Carlos Sainz alvast voor te bereiden op zijn transfer, zal hij tijdens de post season-test in Abu Dhabi in actie komen voor het Britse team.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!