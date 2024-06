Ook in aanloop naar het raceweekend in Canada kan het kamp van Carlos Sainz nog geen updates geven – de Spanjaard heeft nog altijd geen contract voor 2025. Ferrari wees hem begin februari de deur ten behoeve van Lewis Hamilton. Sindsdien is het wachten op witte rook. Ook de laatste geruchten dat Sainz een contract met Williams zou hebben bemachtigd, poeiert hij lachend af.

In een druilerig Montréal stond Carlos Sainz donderdag de pers te woord. De afgelopen dagen laaiden de geruchten rond de Ferrari-coureur op – Sainz zou achter de schermen een nieuw contract hebben getekend met Williams. Zelf wuift hij deze speculaties vrolijk weg. “Ik moet erom lachen”, reageerde hij. “Een paar maanden geleden zeiden mensen nog dat ik bij Mercedes of Red Bull zou gaan rijden. Nu is het opeens Williams. Ik vind het wel amusant.”

Dat Sergio Pérez inmiddels zijn stoeltje bij Red Bull heeft veiliggesteld, laat Sainz koud. “Dat weet ik al best wel lang”, verklaarde hij. “Voor mij zijn er nog steeds een aantal opties, dus we zien wel waar het schip strand.”

‘Genoeg goede opties’

“Ik kan alleen maar zeggen dat er nog niks getekend is”, verzekerde Sainz. “Ik heb genoeg goede opties voor me liggen.” Toch wijst alles erop dat de Spanjaard moet kiezen tussen Williams en Audi. Buiten deze teams kan alleen Mercedes hem een interessant stoeltje aanbieden, maar de Duitsers lijken in te zetten op jong talent in de vorm van Andrea Kimi Antonelli.

Sainz maakt zich in ieder geval weinig zorgen. “Ik ben blij en trots dat ik mijn eigen koers kan bepalen”, besloot hij. “Er zijn niet veel coureurs die de kans krijgen om zelf te kiezen waar ze de komende jaren gaan rijden. Iedereen die ik spreek, wil mij maar wat graag aan boord hebben.”

