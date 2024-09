De winnaar van de vorige editie van de GP van Singapore moest zaterdag vroegtijdig afhaken in Q3. Carlos Sainz zette zijn Ferrari met nog acht minuten op de klok in de muur. De Spanjaard betreurt een ‘vreemd’ incident, dat duidelijk maakte hoe gevaarlijk het is om op koude banden een kwalificatieronde te rijden. Met teamgenoot Charles Leclerc vóór zich, start Sainz zondag vanaf de tiende positie.

“Het was een heel vreemd incident,” reageerde Carlos Sainz achteraf tegen Sky Sports. “Ik moest een paar auto’s laten passeren in de laatste sector, en ik denk dat mijn banden daardoor heel snel afkoelden. Daarna wilde ik aanzetten, maar ik overschatte de hoeveelheid grip enorm.” In bocht zeventien spinde de rode bolide – einde oefening voor Sainz, die genoegen moest nemen met P10.

“In Q3 wil je niet dat het op honderdsten of duizendsten aankomt, dus ik ging er vol voor,” verzuchtte Carlos Sainz. “Het is wat het is, en hier leren we weer van. Het was misschien een beetje een vreemd incident, maar het laat zien hoe riskant het is om hier op koude banden te rijden. Morgen komen we sterker terug.”

Boete dreigt

Omdat het incident aan het einde van het circuit plaatsvond, kon Sainz op eigen kracht terug naar de pitstraat lopen. De FIA was hier echter niet helemaal blij mee. De Ferrari-coureur werd na afloop naar de stewards geroepen omdat hij lopend de baan overstak, terwijl voertuigen bezig waren met het bergen van zijn auto.

Het was een soortgelijk incident als tijdens de Grand Prix van Qatar vorig jaar, toen Lewis Hamilton ook zelf de baan overstak. De oud-wereldkampioen kreeg toen een boete van 50.000 euro. De helft van dat bedrag werd direct in rekening gebracht, terwijl de andere helft werd opgeschort, tenzij hij later in het seizoen opnieuw een overtreding beging.

Carlos Sainz blaast de aftocht na een klapper in Q3. Landgenoot Fernando Alonso kijkt toe vanuit zijn Aston Martin (Motorsport Images)

