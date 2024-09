Carlos Sainz veroorzaakt de tweede rode vlag dit weekend. De Spanjaard maakte een fout bij het aanzetten van zijn kwalificatieronde. Hij verloor de controle over zijn Ferrari en kwam hard in de Tecpro barrier terecht. Bekijk hier een video van het moment.

