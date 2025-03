Na een vreemde crash in de openingsronde van de GP van Australië was Carlos Sainz nog steeds van waarde voor het team van Williams. De race in Melbourne was voor de Spanjaard de eerste keer dat hij op een nat wegdek in de FW47 reed. Derhalve wist hij niet precies hoe hij moest reageren. Tijdens de safety car-fase na de crash van Jack Doohan maakte hij een inschattingsfout bij het opschakelen.

Na de GP van Australië werd Carlos Sainz door de aanwezige pers gevraagd naar de crash. Wat ging er mis bij de ‘(not so) smooth operator’? “We hebben naar de data gekeken en konden vrij snel ontdekken wat er gebeurd was”, reageerde hij geheimzinnig. “Daarom ben ik er nu een stuk kalmer onder. Zonder verder in detail te treden, heeft het te maken met het opschakelen in de safety car-modus. Ik ben er uiteraard wel gefrustreerd over en heb medelijden met iedereen in het team.”

“Ik heb de rest van de race geprobeerd om te helpen via de boordradio en ben verheugd dat ik op die manier een steentje heb kunnen bijdragen”, vervolgde hij optimistisch. “Volgend weekend staan we gelukkig alweer in China – ik kan niet wachten om dan weer in de auto te stappen.” Terwijl Sainz zich uit de race moest terugtrekken, kwam teamgenoot Alexander Albon als vijfde over de streep – het beste resultaat voor Williams sinds de Belgische GP van 2021.

Sainz de strateeg

Volgens teambaas James Vowles is het team nog aan het onderzoeken waar het precies misging bij Sainz. “Het is nog steeds een beetje vreemd, dus we moeten het verder onderzoeken”, vulde hij aan. “In feite probeerde hij gewoon op te schakelen, maar er was veel meer koppel dan hij op dat moment had verwacht. Het gebeurde bovendien op een verraderlijk stuk van het circuit.” Vowles is dankbaar dat Alex Albon wel heelhuids over de finish kwam en bedankte Sainz voor zijn aandeel in Williams’ succes in Melbourne.

“De pitstops waren goed, de strategie was goed, iedereen heeft uitzonderlijk gepresteerd vandaag”, prees hij zijn team. “Als ik dan toch iets mag zeggen over de strategie: we hadden er vandaag een extra strateeg bij, en dat was Carlos (Sainz, red.). Zijn inzichten waren extreem nuttig bij het wisselen naar de intermediates. Je zag dat een aantal teams twijfelde over een bandenwissel, maar Sainz hield onvermurwbaar vol dat we de laatste bochten niet zouden overleven op slicks. Hij had hartstikke gelijk.”

