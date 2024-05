In aanloop naar de Grand Prix van Monaco wil Carlos Sainz een probleem met de rode vlag aankaarten. Zeker op het nauwe stratencircuit van het prinsdom heeft de Spanjaard genoeg voorbeelden gezien van coureurs die misbruik maken van de huidige regels. Als het aan Sainz ligt, worden valsspelers in de toekomst aangepakt door de FIA.

Volgens Sainz is de rode vlag vaak genoeg gehesen nadat een coureur bewust een crash heeft veroorzaakt. Met de huidige regels blijft je snelste tijd immers gewoon staan, ook als je je bolide even later aan gort rijdt. Op een circuit als Monaco nodigt dat natuurlijk uit tot valspelen – de snelste tijd noteren in Q3 en daarna de muur in rijden, garandeert immers dat je op P1 start.

Als het aan de Spanjaard ligt, moeten dergelijke situaties in de toekomst voorkomen worden. “Wij als coureurs hebben genoeg gevallen gezien waarbij er bewust een rode vlag werd gecreëerd”, zei Sainz donderdag tegen de media. “De FIA kan misschien niet zien wanneer iemand expres crasht, maar wij weten dat wel. Ik ben benieuwd hoe ze er dit weekend mee om zullen gaan.”

‘Verwijder gewoon de rondetijd’

Een oplossing voor dit probleem is het verwijderen van de snelste rondetijd. In IndyCar is dit al een gebruikelijke consequentie. Wanneer het aantoonbaar is dat een coureur zonder invloed van een andere rijder crasht, mag zijn snelste tijd verwijderd worden. “Rondes worden om de haverklap ongeldig verklaard door track limits”, reageerde George Russell. “Als je een gele of rode vlag veroorzaakt, moet dat ook gebeuren.”

Kampioenschapsleider Max Verstappen was het daar helemaal mee eens. Hij werd in 2022 nog benadeeld toen Sergio Pérez zijn RB18 onder controversiële omstandigheden in de muur parkeerde. De Mexicaan startte daardoor voor zijn Nederlandse teamgenoot. “Dat moet consequenties hebben”, besloot Verstappen.

Bekijk hier de beelden van Pérez’ controversiële uitschieter:

