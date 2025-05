Charles Leclerc kijkt terug op een moeizame zaterdag in Miami. De Ferrari-coureur maakte al vroeg een einde aan zijn sprintrace doordat hij in natte omstandigheden crashte op weg naar de startgrid. Tijdens de reguliere kwalificatie hoopte de Monegask zich te revancheren, maar ondanks dat hij tevreden was over zijn eigen prestaties, moest hij zich tevreden stellen met de achtste tijd. Dat laatste lukte dus niet helemaal – Leclerc hekelt het gebrek aan tempo bij Ferrari.

Leclerc betreurde zijn vroege crash tijdens de sprintrace in aanloop naar de GP van Miami. Tijdens de formatieronde zorgde het vele water op de baan ervoor dat Leclerc ‘een passagier werd in zijn eigen SF-25’, zoals dat in de Formule 1 wel vaker wordt gezegd. Een beetje aquaplaning, en zijn sessie eindigde in de muur. In de daaropvolgende kwalificatie hoopte Leclerc zich namens Ferrari te herpakken. Hoewel de Monegask wel afrekende met teamgenoot Lewis Hamilton – die niet verder kwam dan Q2 – strandde hij zelf op een matige achtste plaats.

Gevraagd hoe moeilijk het is om te accepteren dat de prestaties momenteel niet in de auto zitten, antwoordde Leclerc: “Ik accepteer het gewoon niet! Het is gewoon niet goed genoeg. Het is frustrerend dat we in zo’n dipje zitten. Er zijn al behoorlijk wat races geweest waarin ik het gevoel heb dat ik het heel goed doe, maar als je dan op P4, P5, P6, P7, P8 eindigt, is dat gewoon jammer. Ik haal geen voldoening uit het goed doen.”

‘Reken maar niet op wonderen’

“Ik hoop gewoon dat Ferrari de situatie zo snel mogelijk kan omdraaien,” voegde Leclerc er hoopvol aan toe. “Maar op dit moment is dit gewoon wat het is; ik kan er weinig aan veranderen.” Toch is er een lichtpuntje voor de 27-jarige coureur. Qua racesnelheid lijkt de Scuderia de afgelopen weken grote stappen te hebben gezet. Leclerc eindigde tijdens de afgelopen GP in Saoedi-Arabië voor het eerst dit jaar op het podium, en Lewis Hamilton veroverde tijdens het sprintnummer in Miami een goede derde plaats. Is er hoop voor de tifosi?

LEES OOK: Norris start achter polesitter Verstappen: ‘Klaar om bij bocht 1 aan te vallen’

“Een beetje, maar ook weer niet zo veel,” verzuchtte Leclerc. “Ik denk niet dat we morgen op wonderen kunnen rekenen. Het is sinds de eerste vrije training al een moeilijk raceweekend geweest, en het is lastig om daarvan te herstellen. Ik ga mijn best doen, en natuurlijk hoop ik dat de racesnelheid net zo goed zal zijn als in Jeddah, maar de baan heeft hier heel andere kenmerken. Ik denk dat het op papier moeilijker zal zijn,” besloot hij realistisch.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.