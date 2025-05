Lando Norris toonde zich tevreden met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van Miami. Max Verstappen reed volgens hem ‘een typische Max-ronde waar weinig op af te dingen viel’, maar met de snelheid van de MCL39 ziet Norris genoeg kansen om de Nederlander in de race alsnog te verslaan.

De veronderstelling dat coureurs met kinderen langzamer worden, veegde Max Verstappen direct van tafel met zijn poleposition. “Gefeliciteerd aan Max, vooral nu hij vader is geworden. Ik had stiekem gehoopt dat dat hem wat zou vertragen”, lacht een sportieve Lando Norris tegenover F1 TV.

Norris zelf is overigens tevreden met zijn tweede plaats. “Al met al ben ik tevreden over vandaag en over de stappen die we met de auto hebben gezet”, zegt hij. “Max reed opnieuw een typische Max-ronde, daar valt weinig op af te dingen”, deelt hij zijn complimenten uit.

In zowel Q1, Q2 als Q3 klokte Norris de tweede snelste tijd. In de laatste ronde van Q3 miste hij de pole position met iets meer dan zes honderdsten, waarbij Andrea Kimi Antonelli hem op slechts twee duizendsten volgde. Een kleine fout in bocht 17 kwam Norris mogelijk duur te staan. “Het blijft toch altijd bij ‘had ik maar’ of ‘wat als’. Ik heb het vandaag niet helemaal afgemaakt, maar de snelheid was er zeker. De auto voelde goed aan, beter dan in de voorbije weekenden. Ik heb het nog niet volledig weten samen te brengen, maar zo is het nu eenmaal. Ik ben klaar om morgen bij bocht 1 aan te vallen”, aldus Norris.

