Charles Leclerc is al een aantal jaar de grote man bij Ferrari. Echter, dit seizoen verdwijnt de Monegask in de schaduw van vertrekkend teamgenoot Carlos Sainz. Sainz is geregeld op het podium te vinden en bezorgde de scuderia de eerste zege van 2024. In Japan kon Leclerc zich weer bewijzen tijdens een spectaculaire inhaalrace op Suzuka. De driver of the day bedankte het team voor het sublieme bandenmanagement van de SF-24.

Charles Leclerc moest op zondag terugkrabbelen van een moeizame kwalificatie. De vijfvoudig racewinnaar startte vanaf de achtste plek, maar klom in de race vier plaatsen omhoog naar een indrukwekkende P4. Even stond Leclerc met één been op het podium, totdat hij de Ferrari van Sainz noodgedwongen langszij moest laten komen. “We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we nog naast elkaar zouden rijden”, zei hij achteraf tegen Viaplay. “We hadden verschillende strategieën en Carlos was veel sneller op nieuwere banden. Het had voor mij geen zin om tegen hem te vechten.”

De knappe race naar P4 leverde Leclerc wel de titel driver of the day op. Volgens de Monegask heeft hij dat vooral te danken aan zijn SF-24. De nieuwste bolide uit Maranello is niet alleen de op een na snelste auto op de grid, hij weet ook nog eens perfect het Pirelli-rubber te managen. “Sinds ik voor Ferrari rijd, hebben we altijd de neiging gehad om erg snel te zijn in de kwalificatie”, aldus Leclerc. “Maar tijdens de race hadden we dan veel moeite met het managen van de banden.” In 2024 is dat juist niet het geval. “Het is voorlopig het meest positieve begin van het jaar dat ik heb gezien als het gaat om het bandenbeheer”, aldus Leclerc. “De auto blijft makkelijk te besturen.”

De handzaamheid was een van de uitgangspunten van de SF-24. Teambaas Fred Vasseur legde tijdens de lancering in februari al uit dat deze nieuwe auto gemakkelijk te besturen moet zijn. Ferrari worstelde de afgelopen jaren met onvoorspelbare bolides die over een racelengte veel last hadden van bandenslijtage. Volgens Leclerc is dat dus verleden tijd.

