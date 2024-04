Ferrari-teambaas Fred Vasseur beleeft een goede seizoensstart. Het team is overtuigend tweede in het kampioenschap, mede dankzij een briljante Carlos Sainz. Laat dat nu juist de coureur zijn die vanaf 2025 wordt vervangen door Lewis Hamilton – de 39-jarige Brit die op dit moment misschien wel zijn slechtste seizoen ooit rijdt. Dat roept logischerwijs vragen op, maar Vasseur wil hier niets van weten.

Ook tijdens de GP van Japan was het Carlos Sainz die Ferrari weer op het podium kreeg. Concurrent Red Bull bleek oppermachtig op Suzuka, maar voor de Spanjaard was er toch een goede P3 weggelegd. Voor toekomstig Ferrari-rijder Lewis Hamilton was dat wel anders. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde in Japan weer met zijn W15 en kwam niet verder dan een magere P9. Heeft Ferrari er goed aan gedaan hem boven Sainz te verkiezen?

Fred Vasseur werd na de race met zijn neus op de feiten gedrukt, maar weigerde in te gaan op de vragen over Lewis Hamilton. Toen een verslaggever hem vroeg naar een “alternatieve werkelijkheid waarin Hamilton nog niet gecontracteerd was voor 2025”, reageerde de Fransman geïrriteerd. “We krijgen elk weekend dezelfde vragen”, verzuchtte hij. “Kopieer mijn antwoord van vorige week maar. Volgende vraag!” Natuurlijk wordt de keuze voor Hamilton in twijfel getrokken, maar Vasseur is duidelijk niet gediend van speculaties.

Briljante Sainz

Carlos Sainz maakt zichzelf ondertussen erg populair op de rijdersmarkt. De Spanjaard stond in elke race waaraan hij deelnam op het podium en boekte in Australië zijn eerste zege van het seizoen. Daarmee staat hij slechts vier WK-punten achter teamgenoot Charles Leclerc, die nota bene een hele race extra heeft gereden. De laatste geruchten zeggen dat Sainz welkom is bij Aston Martin, maar ook Red Bull, Mercedes en het toekomstige Audi-project zouden lonken.

Hamilton moet het team van Fred Vasseur vanaf 2025 van podiumplekken gaan voorzien. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een meerjarig contract getekend, dat naar verluidt ruim 400 miljoen euro waard is.

