Charles Leclerc reed afgelopen weekend – in het bijzijn van duizenden uitzinnige tifosi – naar de overwinning tijdens de Italiaanse GP. Een geweldig resultaat voor Ferrari, al wil de 26-jarige coureur benadrukken dat zijn zege niet de maatstaf is. Leclerc blijft nuchter na de race op Monza en waarschuwt zijn fans om niet te hoge verwachtingen te hebben voor de aankomende races.

“We moeten niet vertrouwen op de race die we net hebben gereden,” vertelde Leclerc na afloop van de GP van Italië. “Als team is het heel belangrijk dat we alles weer resetten. We moeten hiervan leren en alles analyseren – zolang onze emoties maar niet de overhand krijgen. Ik wil geen overdreven hoge verwachtingen scheppen voor Bakoe, want dat is niet waar het team op dit moment staat.”

Monza geen maatstaf voor Bakoe

Leclerc benadrukt dat Monza, met zijn unieke karakteristieken, geen maatstaf is voor de rest van het seizoen. “Monza is een heel specifieke baan,” legde hij uit. “We waren dit weekend heel sterk, maar Bakoe en Singapore zullen weer heel anders zijn. Daarom moeten we onszelf de tijd geven om te resetten en realistisch te blijven.”

Ferrari heeft dit seizoen al vaker te maken gehad met grote schommelingen in prestaties, wat voor Leclerc een reden is om niet te vroeg te juichen. “Tussen Monaco en Montreal hebben we ook geprobeerd te resetten,” herinnerde Leclerc zich. “Maar daarna hadden we drie of vier van de slechtste races van het seizoen.” Na een zege in zijn thuisrace, haalde Leclerc in Canada niet eens de eindstreep.

“Hopelijk staat ons niet weer drie of vier moeilijke races te wachten,” besloot hij. “Daarvoor is het belangrijk dat de verwachtingen van buitenaf niet opeens extreem hoog worden. Hebben we een stap vooruit gezet? Ja. Is het genoeg om races te winnen tot het einde van het seizoen? Ik denk van niet.”

