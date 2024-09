Charles Leclerc reed voor het eerst sinds zijn zege in Monaco als eerste over de finishlijn. De overwinning op Monza, de thuisrace van zijn team Ferrari, is voor de Monegask dan ook op een hele nieuwe manier extra speciaal. Toch heeft Leclerc gelijk minder goed nieuws voor de tifosi: de coureur verwacht niet dat Ferrari nu definitief het gat met McLaren en Red Bull heeft gedicht.

Leclerc won mede door een gewaagde één-stopper de thuisrace van Ferrari in Monza. Voorafgaand aan het weekend stond de Scuderia niet hoog op het lijstje van kanshebbers voor de zege, en ook de Monegask zag zijn winst niet helemaal aankomen. Leclerc verwacht daarom ook niet dat Ferrari snel het trucje herhaalt. “Voorafgaand aan deze race zag ik mezelf nergens anders voor de winst strijden”, zegt Leclerc eerlijk in de persconferentie na de race. “Misschien Singapore, maar op de andere circuits lopen we nog steeds achter op McLaren en Red Bull.”

LEES OOK: Leclerc pakt overwinning in Monza voor uitzinnige tifosi: ‘Het is een geweldig gevoel’

De winst op de Temple of Speed geeft de Ferrari-coureur wel iets meer vertrouwen. “Vandaag liet zien dat we op hetzelfde niveau als McLaren kunnen rijden”, vertelt de Monegask, die wel gelijk de tifosi waarschuwt om niet al te veel op meerdere Ferrari-overwinningen te hopen. “Maar voor de andere circuits weet ik nog zeker niet of we het gat kunnen dichten. We hebben stappen vooruit gezet, maar ik denk dat we er nog meer moeten zetten.”

‘Wat winnen in Monza speciaal maakt’

Dat Leclercs tweede zege van 2024 uitgerekend in Monza plaatsvond, betekent in ieder geval wel alvast veel voor de Ferrari-coureur. De race in Monza zorgde echter niet voor extra druk bij de Monegask. “Als coureurs zijn we wel aan de druk gewend, maar het was meer voor het hele team”, legt Leclerc uit. “Heel veel teamleden hebben namelijk wel een familielid of vriend op de tribune zitten, en dat zorgt voor een extra lading. Het is erg veel, maar dat is ook wat winnen in Monza zo speciaal maakt.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!