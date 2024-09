Charles Leclerc heeft de race in Monza gewonnen, tot grote vreugde van de vele aanwezige tifosi. Het Ferrari-team koos voor een gewaagde één-stopper voor de Monegask. Leclerc kon zijn banden tot het einde heel houden, en pakte zo zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Monaco.

De Monegask profiteerde aan het begin van de race van het gevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri om de leiding, en haalde de Brit in om zo de tweede positie in de race te bemachtigen. Een undercut van Norris zorgde ervoor dat Leclerc zijn tweede podiumplaats weer verloor. Ferrari koos vervolgens voor een gewaagde één-stopper, die uiteindelijk resulteerde in de zege voor Leclerc.

“Het is een geweldig gevoel”, zegt Leclerc meteen na de race. “Ik dacht dat een tweede keer winnen (op Monza, red.) niet zo speciaal zou voelen, maar de emoties in de laatste rondes waren precies zoals in 2019. Ik was eigenlijk alleen maar naar de tribunes aan het kijken in plaats van de baan, wat eigenlijk geen goed idee was.”

Voor Leclerc was de Italiaanse Grand Prix de tweede belangrijke race van het jaar, na zijn thuisrace in Monaco. “Monza is natuurlijk een race die ik elk jaar wel wil winnen”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Natuurlijk wil ik veel meer races winnen, en het wereldkampioenschap, maar deze twee (Monza en Monaco, red.) zijn de twee belangrijkste races in het seizoen. En ik kon ze alle twee winnen dit jaar, zo speciaal.” De Monegask bedankt vervolgens de aanwezige tifosi in het Italiaans voor hun steun.

Leclerc verder nog voorzichtig

Betekent de overwinning van Leclerc dat Ferrari nu definitief terug is? “Dat weet ik niet, ik denk dat ons updatepakket heel goed werkte in Monza, maar of dat hetzelfde is voor de rest van het seizoen? Dat betwijfel ik”, zegt Leclerc eerlijk. “McLaren is nog steeds de favoriet, maar we hebben een stap vooruit gezet. En Bakoe is een leuk circuit, dus misschien kunnen we daar weer wat speciaals doen.”

