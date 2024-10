Charles Leclerc moest zich na de GP van Mexico tevredenstellen met de derde plaats. Even leek het erop dat Ferrari een nieuwe één-twee zou behalen in Mexico-Stad, maar de Monegask werd op de valreep afgetroefd door Lando Norris. Leclerc troostte zich met het punt voor de snelste raceronde én het feit dat Ferrari Red Bull heeft ingehaald in het constructeurskampioenschap.

“Het was heel moeilijk,” verzuchtte Charles Leclerc na de race. “In de eerste fase ging het vooral om het managen van de bandentemperatuur.” Beide Ferrari-coureurs moesten lange tijd doorrijden om een gat te slaan naar de concurrentie. Een één-twee bleef uit, maar de Monegask is tevreden met het resultaat. “Uiteindelijk hebben we gewoon ons best gedaan; beter dan dit werd het niet,” gaf hij toe.

“Ik heb het hele weekend een beetje achter de feiten aangelopen,” voegde hij eraan toe. “Gelukkig is dit wel een goed resultaat voor het team en natuurlijk voor Carlos (Sainz, red.).” Zijn Spaanse teamgenoot kwam als eerste over de streep en behaalde zijn langverwachte vierde overwinning namens de Scuderia. “We werken heel goed samen,” legde Leclerc uit. “We hebben de afgelopen weken echt veel progressie geboekt. De focus ligt nog steeds op het constructeurskampioenschap. Hopelijk kunnen we die binnenkort in de wacht slepen.”

Dankzij de recente inhaalslag van Ferrari, hebben de Italianen Red Bull ingehaald bij de constructeurs. Ze staan nu negenentwintig punten achter McLaren. Met nog vier Grands Prix op de kalender maken ze kans op hun eerste titel sinds 2008. Regerend kampioen Red Bull valt ondertussen verder terug in het kampioenschap; het verschil met Ferrari bedraagt vijfentwintig punten.

