Het prinsdom van Monaco stond dinsdag in het teken van de Olympische Spelen. In aanloop naar de zomerspelen in Parijs baant de Olympische fakkel zich een weg door Frankrijk, waarbij ook de dwergstaat werd aangedaan. Aan Charles Leclerc de eer om op te treden als fakkeldrager. De Ferrari-coureur voerde het Olympisch vuur door de straten van zijn thuisland.

LEES OOK: Carlos Sainz over aanstaande transfer: ‘Alle mogelijke teams willen me hebben’

Charles Leclerc was een van de aangewezen Monegasken om de Olympische fakkel door de stad te dragen. De ceremoniële stoet kwam dinsdagmiddag aan in Monte Carlo. Met hem waren ook andere topsporters uit het prinsdom uitgekozen voor deze Olympische traditie. Skiër Alexandra Coletti, tafeltennisser Xiaoxin Yang en bobsleeër Rudy Rinaldi waren van de partij. Ook prins Albert II en prinses Charlene speelden een rol.

Na de ceremonie stond de Ferrari-coureur Olympics.com te woord. “Ik voel me erg vereerd dat ik ben uitgekozen om de Olympische fakkel te dragen”, aldus Leclerc. “De waarde van sport en de Olympische spelen zijn heel belangrijk voor mij.” De drieëndertigste editie van het toernooi wordt op 26 juli officieel geopend in de Franse hoofdstad.

De Olympische fakkel kwam dinsdagmiddag met behulp van Charles Leclerc aan in Monaco (Getty Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).