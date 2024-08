Het seizoen van Charles Leclerc kende tot nu toe hoge pieken maar ook diepe dalen. Van een historische winst in thuisland Monaco naar meerdere races buiten de punten. Leclerc hoopt na de zomerstop weer een vuist te kunnen maken naar rivalen Red Bull, McLaren en Mercedes. De andere topteams gaven Ferrari in de eerste seizoenshelft meermaals het nakijken.

In gesprek met The Gentleman’s Journal blikt Charles Leclerc alvast vooruit op de tweede helft van 2024. De Monegask hoopt dat Ferrari vanaf de aanstaande Grand Prix op Zandvoort voor een ommekeer kan zorgen. Zowel Leclerc als teamgenoot Carlos Sainz heeft een race gewonnen dit seizoen, maar sinds de Canadese GP laat de scuderia het afweten.

“Op dit moment zijn we gewoon nog niet waar we moeten zijn, zeker niet op het gebied van performance“, gaf een eerlijke Charles Leclerc toe. “Achter de schermen wordt er gelukkig keihard gewerkt. Ik vertrouw erop dat we een zonnige toekomst tegemoet gaan. Dat neemt niet weg dat ik ontevreden ben over de huidige situatie; ik wil een auto die kan winnen.”

‘Winnen met Ferrari’

Red Bull – dat vanaf de openingsrace in Bahrein over een uiterst competitieve auto beschikt – gaat nog altijd aan de leiding in het constructeurskampioenschap. McLaren maakte dit seizoen grote sprongen op het gebied van performance en is Ferrari inmiddels voorbijgeschoten in de race om de titel. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hebben beiden een Grand Prix op hun naam gezet. Bij Mercedes is de knop ook omgezet – de Duitsers hebben al meerdere overwinningen op hun naam staan.

Toch blijft het doel voor Charles Leclerc duidelijk. “Ik wil wereldkampioen worden met Ferrari“, legde hij uit. “Er is geen ander team voor mij, dus daar ben ik op gefocust. Vroeger had ik nooit gedacht dat ik hier ooit zou staan. Mijn vader vertelde me altijd hoe klein de kans is dat je in de Formule 1 terechtkomt. Ik heb het geluk gehad dat Ferrari me vanaf dag één heeft gesteund.”

