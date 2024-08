Charles Leclerc reed tijdens de GP van Nederland naar een verrassende derde plek – de Monegask eindigde achter Lando Norris en Max Verstappen op het podium. Leclerc had aanvankelijk lage verwachtingen van de race, des te blijer was hij dat hij met een trofee naar huis ging. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat Ferrari ineens in de top drie stond, blijft echter een raadsel.

Charles Leclerc kon zijn geluk niet op toen Sky Sports hem na de race mocht feliciteren met P3. De Ferrari-coureur, die van tevoren weinig hoop had op een podiumplek, gaf toe dat hij verbaasd was over het resultaat. “Ik zei dat er een wonder nodig zou zijn om vandaag op het podium te staan”, zei hij lachend. “Nou, dat is gebeurd!’

De Monegask was zichtbaar tevreden met zijn prestatie. “Het is een hele mooie verrassing. Normaal ben ik niet snel tevreden met P3, maar als je bedenkt dat we vanaf de zesde plek startten en gezien de lage verwachtingen die we hadden voor de race, mogen we heel erg verheugd zijn over dit resultaat.” Volgens Charles Leclerc is het nu zaak om de Nederlandse GP zo goed mogelijk te analyseren. “Als we consistent aan de top willen staan, moeten we begrijpen wat we goed hebben gedaan met deze auto’s. Het is niet alleen ik, Carlos (Sainz, red.) was ook erg sterk. Helaas denk ik dat we als team in het duister tasten.” Carlos Sainz reed op Zandvoort van P10 naar P5.

‘Het blijft krap’

Charles Leclerc wees ook op de felle concurrentie, vooral van Lando Norris, die afgelopen weekend in een andere klasse leek te rijden. “Het maakt niet uit of je vooraan of achteraan in de groep zit, het blijft krap. Dit weekend was Norris van een ander niveau, maar daarachter lag het allemaal erg dicht bij elkaar.”

De 26-jarige coureur is daarom extra trots op de prestaties van het team. “Ik ben echt, echt tevreden met het werk dat het team heeft geleverd”, vervolgde hij. “De start, de strategie, de pitstops en het bandenmanagement; ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald en dat heeft het team een heel mooi resultaat opgeleverd.” De Formule 1 trekt nu naar Monza, waar Ferrari voor het thuispubliek opnieuw hoopt te scoren.

