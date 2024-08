McLaren-teambaas Andrea Stella kan na de zege van Lando Norris in Zandvoort zijn geluk niet op, maar heeft toch nog een klein puntje van kritiek. De start verliep niet helemaal zoals de Italiaan had gehoopt, en het McLaren-team weet nog niet waarom Norris in de eerste meters terugviel. Stella hoopt dat McLaren op dat punt nog kan verbeteren.

Norris pakte tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend de tweede zege uit zijn Formule 1-carrière en kostbare punten voor de titelstrijd. Ondanks dat de Brit een indrukwekkende race reed, waarbij hij 22,9 seconden eerder dan Max Verstappen over de finishlijn kwam, maakt teambaas Andrea Stella zich nog wel zorgen over de start.

Na de race bleek dat Norris op hetzelfde moment als Verstappen reageerde toen de lampen uitgingen, maar de Brit verloor daarna toch nog tijd. “Ik kan er nog niets over zeggen. We moeten er eerst naar kijken”, zei Stella na de race tegen de aanwezige media. “De start is net zo belangrijk als de prestaties van de auto. En als je een goede kwalificatie kunt omzetten in een goede start, maakt dat je leven zoveel makkelijker.”

Gemiste kans

Stella baalt er daarom van dat Verstappen bij de start gelijk aan polesitter Norris voorbijkwam, en dat beide McLaren-coureurs een plaats terugvielen. “Dat heeft ons veel gekost. Want Oscar had het tempo om Max te verslaan. Dat was een gemiste kans”, legt de Italiaanse teambaas uit. Norris haalde al snel Verstappen weer in, wat volgens Stella liet zien “hoe competitief hij kan zijn. Dat weten we, dat hebben we altijd geweten.”

